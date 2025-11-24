/R E P R I S E -- Avis aux médias - Conférence de presse concernant les soins et services de santé offerts dans la région de la Montérégie/

QUÉBEC, le 21 nov. 2025 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont invités à une conférence de presse au cours de laquelle la députée de Marie-Victorin, Shirley Dorismond, procédera, au nom du ministre de la Santé, Christian Dubé, à une annonce concernant les soins et services de santé offerts dans la région de la Montérégie.

DATE : Le lundi 24 novembre 2025 HEURE : 13 h LIEU : Longueuil *

Pour renseignements : Catherine Barbeau, Directrice des communications et des relations médias, Cabinet du ministre de la Santé, 514 554-4170