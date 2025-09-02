QUÉBEC MET FIN AU PROJET AVEC NORTHVOLT

QUÉBEC, le 2 sept. 2025 /CNW/ - La ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable du Développement économique régional, Mme Christine Fréchette, annonce la fin du financement de Northvolt Batteries North America par le gouvernement du Québec considérant la fin du projet de construction d'une usine de fabrication de batteries pour véhicules électriques à Saint-Basile-le-Grand et à McMasterville, en Montérégie.

« Aujourd'hui, nous mettons fin au financement de Northvolt au Québec. L'entreprise n'ayant pas présenté de plan satisfaisant à l'égard des intérêts québécois, nous faisons valoir nos droits afin de récupérer le maximum de notre investissement. Cette aventure s'est avérée infructueuse, et nous en sommes évidemment déçus. Le dénouement du projet ne signifie toutefois en rien la fin de la filière batterie ici. Au contraire, notre filière est bien vivante avec plusieurs entreprises actives dans cet écosystème. Nous demeurons convaincus qu'elle est promise à un bel avenir, notamment à Bécancour, où près de 3 000 personnes travaillent à la construction des usines », soutient la ministre Fréchette.

Les sommes déboursées par le gouvernement du Québec dans le projet sont de 510 millions de dollars, soit un prêt garanti de 240 millions de dollars pour l'achat du terrain et une souscription de 270 millions de dollars dans la maison mère de l'entreprise, en Suède. Les sommes perdues s'élèvent à 270 millions de dollars. Le prêt de 240 millions de dollars bénéficie de garanties pour son remboursement.

Par ailleurs, une analyse devra être réalisée pour l'utilisation des 352 mégawatts d'énergie au profit d'autres projets de développement économique, sur ce terrain ou ailleurs.

Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie sur les réseaux sociaux:

SOURCE Cabinet de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable du Développement économique régional

Source : Catherine Pelletier, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régionalet ministre responsable de la Métropoleet de la région de Montréal, Cell. : 450 204-5158, Courriel : [email protected]; Information : Félicia Nicole, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Courriel : [email protected]