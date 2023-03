Tournée régionale de la ministre du Tourisme - La ministre Caroline Proulx annonce 440 000 $ pour appuyer deux projets de développement touristique dans les Laurentides

SAINT-SAUVEUR, QC, le 6 mars 2023 /CNW/ - La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, annonce l'attribution d'aides financières totalisant 440 000 $ afin de contribuer à la réalisation de deux projets de développement touristique dans les Laurentides.

La ministre Proulx en a fait l'annonce aujourd'hui à Saint-Sauveur en compagnie du député de Blainville, M. Mario Laframboise, lors d'une visite de la région.

Une aide financière de 340 000 $ est ainsi accordée à la Municipalité de canton de Gore pour bonifier l'offre d'hébergement au parc du lac Beattie grâce à la construction d'un chalet d'accueil et de huit refuges. Cette contribution gouvernementale est issue du Programme d'aide à la relance de l'industrie touristique (PARIT) du ministère du Tourisme.

De plus, le ministère du Tourisme octroie 100 000 $ pour développer l'offre écotouristique du parc régional du Poisson-Blanc. Cette aide financière, versée dans le cadre du Programme de soutien aux stratégies de développement touristique , permettra d'appuyer la mise en valeur du tourisme de nature et d'aventure dans les Laurentides.

« Les Laurentides représentent bien plus qu'une destination touristique de passage. Bien ancrée depuis longtemps dans le cœur des touristes en provenance du Québec et de l'international, la région gagne en popularité d'année en année. Ces projets enrichiront les offres d'hébergement et d'activités touristiques, ce qui permettra aux visiteurs de prolonger leur séjour. Notre gouvernement est présent pour accompagner les entreprises et les organismes d'ici qui stimulent l'économie locale tout en faisant rayonner les régions du Québec en tant que destinations touristiques de calibre international. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Les intervenants touristiques de la région ont plusieurs idées afin de faire des Laurentides une destination distinctive. Le secteur touristique engendre des retombées économiques considérables pour nos communautés, et c'est pourquoi notre gouvernement appuie fièrement des projets d'écotourisme. Cela démontre l'importance d'inclure l'environnement, la biodiversité et la lutte contre les changements climatiques dans l'élaboration et le développement de projets touristiques. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

« Je suis heureux que ces projets s'ajoutent aux nombreux attraits qui font des Laurentides un endroit unique à visiter. En diversifiant davantage nos services d'hébergement et nos activités, nous favorisons l'attraction et la rétention de touristes chez nous, contribuant ainsi à notre enrichissement collectif. »

Mario Laframboise, député de Blainville et président du caucus des Laurentides

« Le développement de sites d'hébergement en forêt au parc nature du lac Beattie sera sans équivoque un ajout important à notre offre touristique d'activités de plein air. La subvention octroyée est un levier essentiel pour la construction de nos refuges. Nous avons bien hâte d'offrir nos premières nuitées en forêt! »

Scott Pearce, maire de la Municipalité de canton de Gore

« Ce soutien significatif nous permettra de consolider nos infrastructures d'accueil quatre saisons tout en contribuant directement à la diversification économique de la communauté de Notre-Dame-du-Laus, notament par la mise en valeur des produits écotouristiques qui sont exclusifs au parc régional du Poisson-Blanc. »

Denis Marleau, président de la Corporation du parc régional du Poisson-Blanc

Les objectifs du PARIT sont les suivants :

soutenir l'adaptation de l'offre des entreprises touristiques;



renforcer le développement et la consolidation d'attraits touristiques qui présentent un effet structurant pour leur région;



appuyer des projets qui favorisent la rétention des Québécois ou qui motivent les déplacements;



accroître la vitalité économique et sociale des communautés et des régions par le développement d'une offre touristique durable, originale et diversifiée;



augmenter l'adoption de bonnes pratiques des entreprises en matière de responsabilité sociale.

Le projet réalisé au parc régional du Poisson-Blanc vise :

à acquérir de l'équipement d'escalade et de l'équipement nautique ainsi qu'un quai d'embarcation;



à réaliser un plan directeur de développement du secteur de la montagne du Fort ainsi qu'un plan stratégique de développement et de gestion afin d'appuyer le projet d'expansion de l'offre récréotouristique du parc;



à construire un microrefuge et à aménager un chemin pour y accéder.

Rappelons que le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, par l'entremise du Fonds d'appui au rayonnement des régions, a aussi alloué un montant de 200 000 $ pour ce dernier projet.

