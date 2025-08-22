Festivals et événements de la saison estivale 2025 - Un montant de 35 000 $ accordé au Raid Bras du Nord

QUÉBEC, le 22 août 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 35 000 $ au Raid Bras du Nord, qui se déroule à Saint-Raymond jusqu'au 24 août 2025.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Le Raid Bras du Nord offre l'occasion aux débutants comme aux cyclistes expérimentés d'enfourcher leur vélo de montagne pour prendre part à l'une des multiples courses organisées. Cet événement qui promeut l'activité physique permet à toutes les personnes participantes de vivre une expérience unique en empruntant des sentiers mettant en valeur la richesse des paysages naturels de Saint-Raymond.

Citations :

« Chaque année, le Raid Bras du Nord fait vivre toute une expérience aux adeptes de vélo de montagne de tout âge venant d'ici et d'ailleurs. Des événements sportifs comme celui-ci contribuent au développement économique et touristique de nos régions tout en faisant rayonner le Québec comme destination de choix pour les visiteurs avides de plein air. J'invite chaleureusement les personnes participantes et les membres de leur entourage à profiter au maximum de leur séjour en découvrant ou en redécouvrant les différents attraits qui font la fierté de la région de la Capitale-Nationale. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Le Raid Bras du Nord est devenu un incontournable dans la région pour les amateurs de vélo de montagne. Quelle joie que notre gouvernement soutienne la réussite de l'édition 2025 de cet événement! J'encourage vivement les visiteurs à parcourir Saint-Raymond et ses alentours lors de leur passage. »

Vincent Caron, député de Portneuf

Faits saillants :

Le ministère du Tourisme accorde 19 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Le Secrétariat à la Capitale-Nationale attribue 16 000 $ en vertu du Programme d'appui aux actions régionales.

Lien connexe :

Québec.ca

Réseaux sociaux :

Ministère du Tourisme :

Facebook X Linkedin YouTube

Secrétariat à la Capitale-Nationale :

Facebook Linkedin

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Sources : Brigitte Roussy, Directrice des communications, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, 514 248-0160, [email protected]; Mona Lechasseur, Attachée de presse, Cabinet du ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Tél. : 418 643-0875, [email protected]; Renseignements : Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, 418 643-5959, poste 73488, [email protected]; Relations avec les médias, Direction des communications, Secrétariat du Conseil du trésor, Tél. : 418 781-9520, [email protected]