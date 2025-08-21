Festivals et événements de la saison estivale 2025 - Plus de 1,1 M$ à MUTEK

QUÉBEC, le 21 août 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer 1 153 540 $ à MUTEK, qui se déroule à Montréal jusqu'au 24 août prochain. Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Christine Fréchette, ainsi que la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Pour cette 26e édition, le Festival international de créativité numérique de musiques électroniques MUTEK rassemble, au cœur de la métropole, des artistes nationaux et internationaux. Son programme propose au public de nombreux concerts et événements musicaux audacieux et innovants tout en accordant une place importante aux artistes québécois.

Parmi toutes les activités offertes, le Forum MUTEK inclut un marché qui permet aux artistes de collaborer et d'échanger entre eux. En ce qui a trait au Village Numérique, celui-ci inclut un parcours d'une vingtaine d'installations d'art numérique dans le Quartier des spectacles. Gratuit et accessible à tous, il est accompagné d'ateliers participatifs, de visites guidées et d'activités organisées pour les experts de l'industrie des arts numériques.

Citations

« MUTEK est un événement qui contribue à faire de Montréal et du Québec une plaque tournante mondiale en innovation et en création d'avant-garde. Il propose, année après année, un festival original qui favorise le développement et la diffusion de nos artistes, au Québec comme à l'étranger, en plus de présenter des contenus internationaux de qualité. Je remercie l'équipe organisatrice dont le travail participe à la vitalité du milieu de la créativité numérique d'ici. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« En réunissant les esprits les plus créatifs de la musique électronique et de la création numérique, cet événement phare transforme notre métropole en laboratoire vivant d'innovation artistique. Ce rendez-vous international fait rayonner Montréal comme une ville audacieuse et tournée vers l'avenir. »

Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Les festivals comme MUTEK, c'est du carburant pour notre industrie touristique. Non seulement ils font rayonner Montréal et le Québec comme destination incontournable, mais ils génèrent aussi des retombées concrètes pour nos hôteliers, nos restaurateurs et nos commerçants. J'invite tout le monde à en profiter pour découvrir ou redécouvrir la métropole et ses multiples attraits! »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

Faits saillants

Le ministère de la Culture et des Communications octroie une aide financière de 40 000 $ afin de faciliter la participation de professionnels étrangers au volet professionnel du festival, dans le cadre du programme Appui aux initiatives internationales (volet 2 - Invitation), en plus d'octroyer une aide ponctuelle de 50 000 $ pour l'organisation du Forum MUTEK, le volet professionnel de l'événement, dans le cadre du programme Autres interventions particulières en culturel et en communications.

Le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, octroie 183 540 $ à MUTEK par le biais du programme Soutien à la mission, de même que 75 000 $ pour soutenir la deuxième édition du Village Numérique dans le cadre de la mesure Présentation d'œuvres dans l'espace public ou dans des lieux atypiques.

des arts et des lettres du Québec (CALQ), une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, octroie 183 540 $ à MUTEK par le biais du programme Soutien à la mission, de même que 75 000 $ pour soutenir la deuxième édition du Village Numérique dans le cadre de la mesure Présentation d'œuvres dans l'espace public ou dans des lieux atypiques. Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) accorde 500 000$ pour le village numérique MUTOPIA dans le cadre du Fonds signature métropole, volet 2. Également, une somme de 150 000 $ provenant du Fonds signature métropole a été versée pour la tenue de cet événement.

Le ministère du Tourisme octroie 155 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

