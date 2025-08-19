Festivals et événements de la saison estivale 2025 - 80 000 $ accordés aux Internationaux de tennis junior Banque Nationale

QUÉBEC, le 19 août 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 80 000 $ aux Internationaux de tennis junior Banque Nationale, qui se déroulent à Repentigny du 24 au 30 août 2025.

La ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Mme Isabelle Charest, et la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Les Internationaux de tennis junior Banque Nationale sont un rendez-vous incontournable pour les jeunes athlètes de tennis, tant féminins que masculins. Ce tournoi, qui réunit au parc Larochelle de Repentigny des participants provenant d'une trentaine de pays, permet aux joueurs de s'affronter sur le terrain lors du seul événement international de catégorie 1 au Canada.

Citations

« Les Internationaux de tennis junior offrent une vitrine exceptionnelle pour admirer nos jeunes talents québécois à l'œuvre, alors qu'ils se mesurent à des adversaires venus des quatre coins du monde. Cet événement est à la fois une démonstration de passion et de détermination, ainsi qu'un formidable moteur d'inspiration pour d'autres jeunes qui pourraient, eux aussi, choisir de s'engager dans une pratique sportive comme celle du tennis. Je vous invite chaleureusement à venir encourager notre relève! »

Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

« Les Internationaux de tennis junior représentent une occasion exceptionnelle pour les jeunes athlètes d'ici et d'ailleurs, tout en contribuant au rayonnement de la région. Ce type d'événement dynamise Lanaudière et met en valeur ses nombreux attraits. J'invite chaleureusement les participants, leurs proches et les spectateurs à profiter pleinement de leur séjour pour découvrir les richesses que recèle la région. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Je suis très fière d'accueillir et de soutenir la 38e édition des Internationaux de tennis junior Banque Nationale. Repentigny s'est forgé au fil du temps une solide réputation et figure aujourd'hui parmi les dix premiers tournois juniors au classement mondial. Ce tournoi a accueilli de grands noms du tennis canadien, tels que Denis Shapovalov et Félix Auger-Aliassime, mais également des vedettes internationales comme Alexander Zverev, Daniil Medvedev, Andrey Rublev et Casper Ruud. Je souhaite un bon tournoi à tous! »

Pascale Déry, députée de Repentigny et ministre de l'Enseignement supérieur

Faits saillants

Le ministère de l'Éducation accorde 55 000 $ dans le cadre du Programme de soutien aux événements sportifs internationaux.

Le ministère du Tourisme accorde 25 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Lien connexe

Québec.ca

Réseaux sociaux

Sport, Loisir et Plein air

Facebook

Éducation

Facebook X LinkedIn YouTube Instagram

Ministère du Tourisme

Facebook X LinkedIn YouTube

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Sources : Anaïs Bolduc-Giguère, Attachée de presse de la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, 581 996-6857, [email protected]; Brigitte Roussy, Directrice des communications, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, 514 248-0160, [email protected]; Responsable des relations de presseMinistère de l'Éducation, Ministère de l'Enseignement supérieur, [email protected]; Renseignements : Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, 418 643-5959, poste 73488, [email protected]