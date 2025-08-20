Québec investit 900 000 $ pour appuyer le transfert des connaissances scientifiques sur les eaux souterraines

QUÉBEC, le 20 août 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec accorde une aide financière de 900 000 $ au Réseau québécois sur les eaux souterraines (RQES) pour un projet de mobilisation et de transfert des connaissances scientifiques sur les eaux souterraines. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, M. Benoit Charette.

Cette subvention permettra de renforcer la collaboration entre le milieu de la recherche et les acteurs du terrain afin de mieux partager l'information scientifique pour aider à la prise de décisions et à la gestion durable des eaux souterraines. Rappelons qu'au Québec, l'eau souterraine permet d'approvisionner près de 90 % du territoire habité et d'alimenter près de 25 % de la population.

Grâce à ce soutien financier, l'organisme pourra développer des outils pratiques et réaliser des activités ciblées. Ces actions visent à appuyer les planificateurs en aménagement et en développement du territoire, les gestionnaires des ressources en eau souterraine et de façon plus générale, l'ensemble des acteurs qui contribuent au quotidien à protéger et valoriser cette ressource.

Citations :

« Une saine gestion de nos ressources en eau est essentielle au Québec, c'est pourquoi le transfert des connaissances scientifiques aux acteurs du terrain permettra un meilleur soutien ainsi qu'une meilleure protection de notre or bleu. Grâce à ses nombreuses années d'expérience et à son expertise reconnue dans le domaine, le Réseau québécois sur les eaux souterraines détient toutes les compétences nécessaires pour accompagner les intervenants du milieu, ce qui favorisera l'aménagement durable du territoire. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs.

« Les eaux souterraines sont essentielles pour l'alimentation en eau potable, les écosystèmes, l'agriculture et certaines industries. Pour les protéger et en assurer la pérennité à long terme, il faut bien les connaître, comprendre leur fonctionnement et disposer de connaissances complètes, à jour et accessibles. C'est la mission du RQES de maintenir ce lien entre le milieu de la recherche et les actrices et acteurs de l'eau. »

Marie Larocque, présidente du Réseau québécois sur les eaux souterraines

Faits saillants :

Entre 2009 et 2022, le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs a financé la réalisation de plusieurs projets d'acquisition de connaissances sur les eaux souterraines qui ont permis de dresser des portraits régionaux de l'état de la ressource ainsi que de centraliser et numériser toutes les données recueillies. En parallèle, une stratégie de mobilisation des connaissances a été mise en œuvre par le RQES, notamment par la tenue de 60 ateliers réunissant plus de 1 400 participants.

