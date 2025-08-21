Festivals et événements de la métropole 2025 - Le gouvernement du Québec accorde 558 000 $ au Festival M.A.D.

MONTRÉAL, le 21 août 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer 558 000 $ pour la tenue du Festival M.A.D. qui se déroule jusqu'au 25 août prochain.

La ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Christine Fréchette, et la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le Festival M.A.D. (Mode, Arts, Divertissement) est un événement gratuit qui attire plus de 500 000 visiteurs et visiteuses chaque année. Prenant place dans le Quartier des spectacles, il célèbre la créativité à travers des défilés, de la danse, des performances musicales, des expositions et des ateliers accessibles à tous.

Citations :

« Depuis 25 ans, le Festival M.A.D. incarne l'avant-gardisme, la créativité et la diversité de notre métropole. Véritable vitrine pour les talents d'ici et d'ailleurs, ce rendez-vous annuel contribue au rayonnement de Montréal à travers la mode, les arts, le divertissement et la créativité culturelle. »

Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« L'industrie touristique est un moteur économique important, et les événements comme le Festival M.A.D. y contribuent grandement, tout comme ils font rayonner nos promoteurs d'expériences uniques. C'est pourquoi votre gouvernement est fier de s'associer au succès de ce rendez-vous qui valorise la culture sous plusieurs formes. En accueillant des artistes d'ici et d'ailleurs, le Festival favorise la reconnaissance du Québec à titre de destination de choix. Bravo au comité organisateur qui orchestre cet événement de main de maître, et ce, depuis plusieurs années! »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

Faits saillants :

Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation contribue à la tenue de l'édition 2025 du Festival M.A.D. en accordant une somme de 350 000 $ provenant du Fonds signature métropole.

Le ministère du Tourisme remet 208 000 $ au Festival M.A.D. dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques

Liens connexes :

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation :

Ministère du Tourisme :

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Sources : Catherine Pelletier, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, 450 204-5158, [email protected]; Maxime Tremblay, Attaché de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, 581 990-7873, [email protected]; Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746; Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Directions des communications, Ministère du Tourisme, 418 643-5959, poste 73488, [email protected]