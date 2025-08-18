Plus de 6 M$ octroyés pour un complexe de compostage des matières organiques à Salaberry-de-Valleyfield

QUÉBEC, le 18 août 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec octroie une subvention de 6 034 371 $ à la Régie intermunicipale de valorisation des matières organiques de Beauharnois-Salaberry et de Roussillon (RIVMO) pour l'implantation d'un complexe de compostage des matières organiques à ciel ouvert à Salaberry-de-Valleyfield.

C'est ce qu'annonce aujourd'hui le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, M. Benoit Charette.

Le complexe de compostage comprendra diverses infrastructures pour optimiser le traitement et l'entreposage des matières organiques afin de desservir 23 municipalités, représentant près de 300 000 habitants dans les MRC de Beauharnois-Salaberry, de Roussillon et du Haut-Saint-Laurent. Ce projet permettra de détourner de l'élimination 45 000 tonnes de matières organiques résiduelles annuellement, en plus de réduire les émissions de gaz à effet de serre d'environ 1 284 tonnes en équivalent CO 2 par année, ce qui équivaut à retirer 370 voitures à essence de la circulation par an. Les travaux ont débuté à l'été 2025 pour une mise en service prévue à l'été 2026.

Citations :

« Le gouvernement du Québec est fermement engagé dans la transformation de son économie afin de la rendre plus sobre en carbone. C'est vrai dans tous les secteurs clés, comme la gestion des matières résiduelles, où l'on peut réduire de façon importante les émissions de gaz à effet de serre liées à l'enfouissement. Déjà, dans l'ensemble du Québec, on constate les impacts positifs du compostage municipal et le vif intérêt qu'il suscite. Je félicite la Régie intermunicipale de valorisation des matières organiques de Beauharnois-Salaberry et de Roussillon d'avoir posé un geste à la fois positif pour l'environnement et porteur d'espoir pour les générations à venir. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs

« Je suis content que notre gouvernement encourage un projet qui s'inscrit dans la foulée de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles. Ce complexe de compostage comprendra diverses infrastructures pour optimiser le traitement et l'entreposage des matières organiques. Les nouvelles installations, situées à Salaberry-de-Valleyfield, dans la circonscription de Beauharnois, permettront de desservir 23 municipalités. Nous en sommes très fiers! »

Claude Reid, député de Beauharnois

Faits saillants :

Selon le plus récent bilan de RECYC-QUÉBEC (2023), les matières organiques constituent environ 25 % des 5,7 millions de tonnes de matières résiduelles éliminées chaque année au Québec.

Le secteur des matières résiduelles représente le cinquième émetteur de gaz à effet de serre en importance au Québec, avec l'émission d'environ 4,49 millions de tonnes en équivalent CO 2 par année en 2022.

par année en 2022. Afin de détourner de l'élimination la matière organique produite par la population québécoise, le gouvernement du Québec a lancé la Stratégie de valorisation de la matière organique (SVMO) en juillet 2020, dont l'objectif est de valoriser au moins 70 % de cette matière d'ici 2030.

