Festivals et événements de la saison estivale 2025 - Près de 98 000 $ accordés à l'Exposition Ayer's Cliff

QUÉBEC, le 21 août 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 97 821 $ à l'Exposition Ayer's Cliff, qui se tient jusqu'au 24 août 2025.

Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, et la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

L'Exposition Ayer's Cliff est un événement festif qui favorise la rencontre entre la population et les acteurs du monde agricole. Le programme promet de combler petits et grands grâce à une foule d'activités, notamment des spectacles, des manèges, des concours, et des rencontres avec des animaux de la ferme.

Citations

« L'Exposition Ayer's Cliff est l'occasion idéale d'aller à la rencontre de celles et ceux qui nous nourrissent chaque jour. En famille ou entre amis, je vous invite à participer en grand nombre à cet événement rassembleur, à assister aux jugements d'animaux et à découvrir le savoir-faire et la passion de nos productrices et producteurs agricoles! »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Les expositions agricoles du Québec, comme celle d'Ayer's Cliff, sont des événements familiaux et touristiques qui attirent chaque année de nombreux visiteurs dans nos régions. Elles contribuent activement au développement économique et à l'effervescence touristique locale. J'invite les participants à profiter de cette occasion pour découvrir la région des Cantons-de-l'Est et les nombreuses activités qui l'animent. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Encore une fois cette année, l'Exposition Ayer's Cliff rassemble petits et grands dans la région. Il s'agit d'un moment parfait pour se réunir et se divertir en famille et entre amis. C'est aussi l'occasion idéale pour aller à la rencontre des producteurs agricoles et des artisans de notre belle région. J'encourage les visiteurs à profiter de leur séjour dans les Cantons-de-l'Est pour en découvrir les richesses. »

Gilles Bélanger, député d'Orford et ministre de la Cybersécurité et du Numérique

Faits saillants

Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation octroie un montant d'aide maximale de 67 821 $ dans le cadre du Programme d'appui aux expositions agricoles et sectorielles 2024-2027.

Le ministère du Tourisme accorde 30 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

