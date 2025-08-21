Programme InnovEnSol - Québec soutient les technologies vertes et innovantes pour la décontamination des sols et des eaux souterraines

QUÉBEC, le 21 août 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec octroie 6 millions de dollars pour la mise à l'essai de technologies vertes et innovantes de décontamination des sols et des eaux souterraines. Cette initiative vise à offrir une aide financière aux entreprises qui souhaitent démontrer l'efficacité de ces technologies sur le terrain.

C'est ce qu'annonce aujourd'hui le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, M. Benoit Charette.

L'objectif est de réduire les impacts environnementaux associés aux terrains contaminés en favorisant le traitement et la valorisation des sols directement sur leur site d'origine. Cette approche permet de limiter le transport de sols sur de longues distances, réduisant ainsi les émissions de gaz à effet de serre et le recours au remblayage avec des sols propres. Les technologies ciblées devront être en mesure de traiter les contaminants conventionnels ou d'intérêt émergent. Ce programme permettra également d'accroître l'offre technologique québécoise et de répondre à un besoin croissant de solutions dans ce domaine où les options de traitement sont encore limitées.

Citation :

« L'objectif du programme InnovEnSol est de réduire les déplacements de sols contaminés et de favoriser un traitement innovant sur place. Cela permet non seulement de réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais également d'encourager l'innovation et l'expertise locale. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs

Faits saillants :

Le programme InnovEnSol est financé par les redevances perçues en vertu du Règlement sur les redevances favorisant le traitement et la valorisation des sols contaminés excavés .

. Le programme s'adresse aux entreprises privées légalement enregistrées au Québec, aux organismes municipaux, aux chaires de recherche et aux établissements d'enseignement œuvrant dans le secteur des terrains contaminés.

