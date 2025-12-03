INVITATION AUX MÉDIAS - Conférence de presse concernant le dépôt du projet de loi visant à modifier diverses dispositions aux fins d'allègement du fardeau réglementaire et administratif des entreprises du Québec

QUÉBEC, le 3 déc. 2025 /CNW/ - Le ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises et ministre responsable de la Jeunesse, M. Samuel Poulin, invite les représentants des médias à une conférence de presse concernant le dépôt du projet de loi visant à modifier diverses dispositions aux fins d'allègement du fardeau réglementaire et administratif des entreprises du Québec.

À noter que le point de presse aura seulement lieu si l'Assemblée accepte de se saisir du projet de loi.

Date : Le jeudi 4 décembre 2025 Heure : 11 h 30 Lieu : Salle Evelyn-Dumas

Assemblée nationale

Seuls les journalistes accrédités à l'Assemblée nationale pourront se rendre sur place pour assister à la conférence de presse. Les autres représentants des médias pourront suivre le point de presse en ligne ici.

SOURCE Cabinet du ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises et ministre responsable de la Jeunesse

Source : Matea Marjanovic, Attachée de presse, Cabinet du ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises, Cell. : 367 990-7086, Courriel : [email protected]; Information : Relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Courriel : [email protected]