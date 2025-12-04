/R E P R I S E -- INVITATION AUX MÉDIAS - Conférence de presse concernant le dépôt du projet de loi visant à modifier diverses dispositions aux fins d'allègement du fardeau réglementaire et administratif des entreprises du Québec/
04 déc, 2025, 07:00 ET
QUÉBEC, le 3 déc. 2025 /CNW/ - Le ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises et ministre responsable de la Jeunesse, M. Samuel Poulin, invite les représentants des médias à une conférence de presse concernant le dépôt du projet de loi visant à modifier diverses dispositions aux fins d'allègement du fardeau réglementaire et administratif des entreprises du Québec.
À noter que le point de presse aura seulement lieu si l'Assemblée accepte de se saisir du projet de loi.
|
Date :
|
Le jeudi 4 décembre 2025
|
Heure :
|
11 h 30
|
Lieu :
|
Salle Evelyn-Dumas
|
Assemblée nationale
Seuls les journalistes accrédités à l'Assemblée nationale pourront se rendre sur place pour assister à la conférence de presse. Les autres représentants des médias pourront suivre le point de presse en ligne ici.
SOURCE Cabinet du ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises et ministre responsable de la Jeunesse
Source : Matea Marjanovic, Attachée de presse, Cabinet du ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises, Cell. : 367 990-7086, Courriel : [email protected]; Information : Relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Courriel : [email protected]
