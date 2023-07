Soutien aux activités forestières en région - Renouvellement du Programme exceptionnel d'écoulement des bois feuillus de faible qualité des régions de l'Outaouais et des Laurentides

QUÉBEC, le 25 juill. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec renouvelle le Programme exceptionnel d'écoulement des bois feuillus de faible qualité des régions de l'Outaouais et des Laurentides (PEEOL). Le budget accordé pour 2023-2024 est de 10 M$.

Ce renouvellement, annoncé par la ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine, Mme Maïté Blanchette Vézina, permettra de poursuivre le transport de bois feuillus de faible qualité à des usines de transformation de l'extérieur de ces régions afin de maintenir les activités de récolte dans les forêts publiques et privées.

Rappelons que l'instauration du Programme fait suite à l'arrêt des activités, à l'automne 2019, de l'usine de pâtes de l'entreprise Fortress Speciality Cellulose inc., située à Thurso. Depuis, plusieurs solutions sont actuellement à l'étude ou mises en œuvre afin que la structure industrielle des régions de l'Outaouais et des Laurentides soit maintenue, notamment la relance de l'usine et un projet pilote de planification collaborative avec l'industrie visant à ce que cette planification soit mieux adaptée à la forêt et aux enjeux de ces régions. L'annonce d'aujourd'hui vient assurer que la saison de récolte 2023-2024 ne sera pas compromise.

De plus, un nouveau volet du Programme est mis en place dès cette année dans le but d'augmenter l'approvisionnement en bois de qualité des usines de transformation de l'Outaouais et des Laurentides. Ce volet permet les retours à charge de bois de qualité, notamment les feuillus durs et les pins blanc et rouge, lors du transport des volumes feuillus de faible qualité vers l'Abitibi-Témiscamingue, puisque cette région ne compte pas de scieurs pour ces essences.

Citations :

« Depuis quelques années, le PEEOL offre un débouché aux volumes de feuillus durs de faible qualité générés par les opérations de récolte servant à approvisionner les usines de sciage des régions des Laurentides et de l'Outaouais. Cela permet à ces usines de poursuivre leurs activités et d'assurer des emplois dans diverses communautés. Le renouvellement du programme témoigne de son succès et de sa pertinence toujours aussi actuelle. Nous allons continuer d'appuyer les entreprises forestières à l'aide d'initiatives concrètes afin que le secteur forestier puisse continuer de jouer un rôle de premier plan dans le développement économique des régions. »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine

« Je suis ravi de constater le soutien en continu du gouvernement du Québec depuis la fermeture de l'usine Fortress en 2019. Les solutions concrètes proposées à court et à moyen terme sont porteuses d'espoir pour le secteur forestier de l'Outaouais et les familles qui en dépendent. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais

« Le renouvellement du PEEOL témoigne de la nécessité de cette initiative et de son efficacité pour maintenir les activités forestières dans les Laurentides malgré les circonstances difficiles des dernières années. Nous constatons que des efforts sont faits pour que les retombées positives du programme soient maximisées au bénéfice des travailleurs et travailleuses de la région. »

Benoit Charrette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

Faits saillants :

Créé en 2020, le PEEOL poursuit les deux objectifs suivants :

maintenir la structure industrielle des régions de l'Outaouais et des Laurentides en assurant un débouché pour les bois feuillus de faible qualité issus des récoltes et en permettant de maintenir la rentabilité des entreprises de sciage de ces régions;



favoriser le respect des stratégies d'aménagement prévues dans les plans d'aménagement forestier intégré, ce qui contribuera à maintenir les possibilités forestières.

Entre 2020- 2021 et 2022-2023, des montants totalisant 29 M$ ont été mis à la disposition des clientèles admissibles. Ces montants n'ont pas été entièrement engagés annuellement, mais ont permis de répondre à l'ensemble des demandes conformes soumises par la clientèle.

