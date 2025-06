Québec soutient des projets innovants en matière d'économie circulaire de minéraux critiques et stratégiques

QUÉBEC, le 9 juin 2025 /CNW/ - La ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Maïté Blanchette Vézina, annonce l'octroi de 756 316 $ pour quatre projets de recherche et développement en économie circulaire de minéraux critiques et stratégiques.

Pour répondre à la demande mondiale croissante en minéraux critiques et stratégiques, il est impératif d'intégrer les volets transformation et recyclage dans une perspective d'économie circulaire pour réduire le recours à l'extraction de nouveaux minéraux. L'acquisition de nouvelles connaissances par la recherche et l'innovation est un incontournable pour résoudre les enjeux techniques et environnementaux auxquels les entreprises font face.

L'intégration des principes d'économie circulaire aux projets de recherche soutenus permet de développer des technologies innovantes qui donnent au Québec l'occasion de se distinguer encore davantage sur la scène internationale.

Citations :

« L'innovation dans le secteur des ressources minérales est un puissant levier permettant d'anticiper les besoins de demain, de créer des solutions efficaces et durables et de nous aider à réduire notre impact environnemental. La recherche et l'innovation axées sur le développement de nouvelles technologies intégrant l'économie circulaire permettent de prolonger la durée de vie de nos précieuses ressources en favorisant la réutilisation, le recyclage et la réinvention de nos chaînes d'approvisionnement pour réduire les déchets et, ainsi, de maximiser la compétitivité du Québec dans ce domaine. »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine

« Pour réussir les transitions énergétique et numérique, le recours à l'économie circulaire est crucial. L'innovation contribuera à sécuriser l'accès aux minéraux critiques et stratégiques qui sont indispensables à un large éventail de technologies que nous utilisons au quotidien. PRIMA Québec est fier de voir ces quatre projets financés à la suite du troisième appel de projets, mais surtout, d'accompagner des partenaires qui nous permettent d'accomplir notre mission de soutenir l'écosystème des matériaux avancés pour favoriser l'innovation, la collaboration et la croissance économique. »

Marie-Pierre Ippersiel, présidente-directrice générale de PRIMA Québec

Faits saillants :

Le financement de ces projets de recherche est accordé dans le cadre du troisième appel de propositions du Programme de soutien à la recherche et développement pour l'économie circulaire appliquée aux filières des minéraux critiques et stratégiques, géré par PRIMA Québec, le Pôle de recherche et d'innovation en matériaux avancés. Les projets retenus sont présentés en annexe.

Depuis la création du Programme en 2022, 15 projets ont été financés pour un montant de près de 5,7 M$.

création du Programme en 2022, 15 projets ont été financés pour un montant de près de 5,7 M$. Ce programme répond à l'action 3.1.1 « Appuyer les projets d'économie circulaire appliqués aux filières de minéraux critiques et stratégiques » du Plan québécois pour la valorisation des minéraux critiques et stratégiques 2020-2025.

En tant que regroupement sectoriel de recherche industrielle, PRIMA Québec anime et soutient l'écosystème des matériaux avancés en privilégiant l'innovation collaborative pour le développement économique du Québec. Il est un catalyseur privilégié entre le milieu industriel et celui de la recherche.

ANNEXE

LISTE DES PROJETS FINANCÉS - 3e APPEL DE PROPOSITIONS

PROGRAMME DE SOUTIEN À LA RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT POUR L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE APPLIQUÉE AUX FILIÈRES DES MINÉRAUX CRITIQUES ET STRATÉGIQUES (MCS)

CCTT ou OBNL*/Entreprise Titre du projet Montant de l'aide financière CMQ Diminution de l'impact environnemental des opérations de fonderie chez Paber Aluminium 196 872 $ Ignis Lithium Renforcer la chaîne d'approvisionnement pour une intégration locale de la filière Lithium-Fer-Phosphate (LFP) au Québec 159 944 $ Carbosphère inc. Recyclage et valorisation des circuits imprimés des composantes électroniques québécois en composites plastiques et concentrés de minéraux critiques stratégiques 199 500 $ Impact Global Solutions (IGS) Développement d'un procédé de récupération verte et efficiente des MCS présents dans des matrices de déchets micro-électroniques (DME) 200 000 $ MONTANT TOTAL 756 316

* CCTT ou OBNL : Centres collégiaux de transfert de technologie (CCTT) ou organismes à but non lucratif (OBNL).

