Festivals et événements de la saison estivale 2025 - Plus de 380 000 $ au Festival en chanson de Petite-Vallée !

QUÉBEC, le 25 juin 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer 382 260$ au Festival en chanson de Petite-Vallée, qui se déroule en Gaspésie jusqu'au 5 juillet 2025. Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, et la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

C'est depuis plus de 40 ans que le Festival en chanson de Petite-Vallée fait la promotion de la musique québécoise auprès d'un public curieux et infatigable. L'événement se démarque d'ailleurs par son programme du lever au coucher du soleil et l'accueil chaleureux qu'il offre aux artistes de tous les horizons. Le thème de l'édition 2025 du Festival, Les pieds dans l'eau, propose d'entrer dans l'univers du groupe Beau Dommage à travers un programme qui réunit divers styles de musique québécoise.

« Le Festival en chanson de Petite-Vallée est le rendez-vous culturel incontournable des avides de musique québécoise. Réel tremplin pour la relève, l'événement a su porter la voix de plusieurs artistes désormais incontournables de notre répertoire. Je remercie l'équipe organisatrice pour ce programme haut en couleur, fidèle à la richesse et à la diversité des années précédentes. Je sais que cette édition sera toute spéciale, puisqu'elle coïncide avec la réouverture du Théâtre de la Vieille Forge. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« L'industrie touristique est un moteur économique important, et les événements comme le Festival en chanson de Petite-Vallée y contribuent grandement, tout comme ils font rayonner notre culture. C'est pourquoi votre gouvernement est fier de s'associer au succès de ce rendez-vous qui valorise la chanson francophone. En accueillant des auteurs-compositeurs-interprètes d'ici, l'événement favorise la reconnaissance de la région et du Québec à titre de destination culturelle de choix et fait briller le talent de nos artistes. Bravo au comité organisateur qui orchestre cet événement de main de maître, pour le plus grand bonheur d'un public déjà conquis! »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Incontournable de l'été gaspésien, le Festival en chanson de Petite-Vallée témoigne du savoir-faire de la région en réunissant une grande diversité d'artistes sur les berges du Saint-Laurent. Chaque année, les festivités accueillent une foule de partout à travers le Québec friande de découvrir ce que la musique de chez nous a à offrir. Elles permettent du même coup de mettre en valeur la beauté du village et ses lieux culturels, comme le Théâtre de la Vieille Forge. »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Faits saillants

Le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, octroie au Festival la somme de 213 260 $ par le biais du programme Soutien à la mission, événements nationaux et internationaux.

des arts et des lettres du Québec (CALQ), une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, octroie au Festival la somme de 213 260 $ par le biais du programme Soutien à la mission, événements nationaux et internationaux. Le ministère du Tourisme accorde un montant de 169 000 $ en vertu de son programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

