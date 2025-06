Minéraux critiques et stratégiques - Un appui de 2,5 M$ à un projet d'innovation sur la Côte-Nord

HAVRE-SAINT-PIERRE, QC, le 12 juin 2025 /CNW/ - La ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Maïté Blanchette Vézina, et la ministre de l'Emploi, ministre responsable de la région de la Côte-Nord et députée de Duplessis, Mme Kateri Champagne Jourdain, annoncent un soutien financier de 2 506 436 $ à Rio Tinto Fer et Titane pour un projet de mise en valeur de minerais à Havre-Saint-Pierre.

Le projet soutenu par le gouvernement du Québec permettra de construire une usine de démonstration pour l'utilisation de la technologie de tri de minerai. Ce tri se fera grâce à l'intelligence artificielle et permettra d'augmenter le niveau et la qualité de détection du minerai d'ilménite (non stérile).

En triant mieux à la source, il y aura moins de matière à transporter entre la mine du lac Tio et le complexe métallurgique et de minéraux critiques de Sorel-Tracy. Le financement accordé permettra ainsi de réduire les émissions de gaz à effet de serre liées au transport et d'assurer une gestion plus efficace des résidus miniers.

Citations :

« Notre gouvernement est fier d'appuyer Rio Tinto Fer et Titane dans son projet de valorisation de minerais. En plus d'encourager l'innovation par la création de nouveaux procédés ou l'amélioration de ceux déjà mis en place, ce type d'initiatives permet d'accélérer la transformation de minéraux critiques et stratégiques au Québec, ce qui contribue à faire du Québec un leader mondial. Dans un contexte géopolitique complexe et de forte demande en minéraux, il faut saisir ces occasions de faire progresser les projets miniers québécois. »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine

« L'innovation et la valorisation de notre immense potentiel minéral sont essentielles pour assurer l'avenir du secteur minier québécois et maintenir notre compétitivité. Rio Tinto Fer et Titane joue un rôle clé dans l'économie de la Côte-Nord, particulièrement à Havre-Saint-Pierre. Cet investissement de 2,5 millions de dollars générera des retombées majeures pour notre région. Tout cela incarne parfaitement l'alliance entre nos ressources naturelles et les technologies de pointe pour bâtir un avenir durable et prospère. »

Kateri Champagne Jourdain, ministre de l'Emploi, ministre responsable de la région de la Côte-Nord et députée de Duplessis

« L'application de la technologie de tri de minerai représente une occasion concrète d'optimiser nos procédés dès l'extraction pour valoriser pleinement nos ressources, tout en réduisant les émissions liées au transport et au traitement du minerai. L'appui du gouvernement du Québec témoigne du rôle clé que joue Rio Tinto dans la production de minéraux critiques et stratégiques essentiels à la transition énergétique. C'est également un projet mobilisateur pour nos employés, la communauté de Havre-Saint-Pierre et celle d'Ekuanitshit, avec qui nous partageons une volonté de faire évoluer nos pratiques de manière responsable. »

Sophie Bergeron, directrice exécutive, Rio Tinto Fer et Titane et Diamants

Faits saillants :

Ce soutien financier est octroyé dans le cadre du Programme de soutien dédié à la mise à l'échelle des procédés minéralurgiques ou de première transformation pour les minéraux critiques et stratégiques (MCS), du ministère des Ressources naturelles et des Forêts.

Le programme vise à accélérer la réalisation de la transformation de minéraux au Québec et à favoriser le développement des filières nécessaires à la transition énergétique, dont celles des énergies renouvelables et de la fabrication de batteries.

Ce programme de mise à l'échelle s'inscrit dans l'action 3.2.1 du Plan québécois pour la valorisation des minéraux critiques et stratégiques 2020-2025, qui vise à « mettre en valeur les sous-produits miniers et recycler plus de MCS ».

