Adaptation aux changements climatiques - Plus de 2,9 M$ octroyés à la Ville de Candiac pour un projet de verdissement et de gestion des eaux pluviales

CANDIAC, QC, le 11 juill. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec octroie une aide financière maximale de 2 941 238 $ à la Ville de Candiac pour la réalisation d'un projet de verdissement et de gestion des eaux pluviales visant à augmenter la résilience de sa population face aux changements climatiques. C'est ce qu'annonce aujourd'hui le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, M. Benoit Charette.

Ce projet prévoit l'aménagement d'infrastructures vertes dans six secteurs prioritaires de la ville de Candiac, identifiés à la suite d'une analyse réalisée en 2023-2024 sur les risques associés aux vagues de chaleur et aux précipitations intenses. Parmi les solutions d'adaptation retenues, citons :

L'installation d'un toit vert sur le nouveau garage municipal;

L'intégration de jardins de pluie (biorétention) et de la végétalisation dans les plans et devis de reconstruction des égouts sur le tronçon du boulevard Montcalm Sud entre l'avenue Balzac et le chemin d' Auteuil ;

entre l'avenue et le chemin d' ; L'aménagement des terre-pleins du boulevard Jean-Leman avec des végétaux résistants et des arbres à grand déploiement;

L'aménagement de deux ou trois micro-forêts;

La plantation de végétaux et l'aménagement de 40 jardins de pluie (biorétention) et d'îlots de fraîcheur avec des plantes arbustives et herbacées au Square Candiac.

« Les impacts des changements climatiques se font de plus en plus sentir sur notre territoire. Heureusement, les solutions de verdissement et les infrastructures vertes comptent parmi les stratégies les plus efficaces pour renforcer notre résilience face aux aléas climatiques comme les pluies torrentielles et les vagues de chaleur. Nous sommes fiers d'aider la Ville de Candiac à s'adapter à l'évolution du climat. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs

« Je salue les efforts de la Ville de Candiac qui travaille depuis plusieurs années à diminuer les îlots de chaleur et à améliorer la gestion des eaux pluviales. Ce soutien financier lui permettra de concrétiser un projet porteur bénéfique pour le mieux-être et la santé de l'ensemble de sa communauté. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et député de La Prairie

L'aide financière maximale de 2 941 238 $ est octroyée dans le cadre du volet 2 du programme OASIS, qui offre un soutien financier aux organismes municipaux et aux communautés autochtones pour planifier et réaliser des projets de verdissement qui réduisent les impacts des changements climatiques.

Doté d'un budget de 84,5 millions de dollars, le programme OASIS comporte trois volets et, depuis son lancement en juin 2022, 34 projets ont été financés au volet 1 et deux projets ont été financés au volet, pour un investissement total de 34 540 578 $. Volet 1 : soutenir la planification de projets de verdissement, y compris l'acquisition de connaissances sur les risques, les solutions et l'acceptabilité sociale. Volet 2 : faciliter la mise en place d'infrastructures vertes permettant de prévenir et de réduire les risques liés à l'augmentation des vagues de chaleur et des précipitations intenses dans les collectivités québécoises. Volet 3 : appuyer la mise sur pied d'un projet d'entretien des infrastructures vertes financées au volet 2, y compris l'élaboration et l'adoption d'une stratégie de pérennisation.

Le programme OASIS découle du Plan pour une économie verte 2030 et il est financé par le Fonds d'électrification et de changements climatiques (FECC).

Pour en savoir davantage sur le programme OASIS.

Pour plus de détails sur le Plan pour une économie verte 2030.

