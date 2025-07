Soutenir le secteur maritime du Québec - Québec appuie la croissance du Groupe Océan

QUÉBEC, le 22 juill. 2025 /CNW/ - La ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable du Développement économique régional, Mme Christine Fréchette, le député de Charlesbourg, ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jonatan Julien, la députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré et adjointe parlementaire du ministre des Finances, Mme Kariane Bourassa, et la présidente-directrice générale d'Investissement Québec, Mme Bicha Ngo, annoncent des investissements du gouvernement du Québec totalisant 145 millions de dollars dans le capital du Groupe Océan. Ce soutien permettra de favoriser la croissance et la pérennité de cette entreprise majeure du secteur maritime ainsi que de maintenir son siège social et des emplois bien rémunérés au Québec.

Ainsi, le gouvernement du Québec investit 75 millions de dollars sous forme d'actions privilégiées. À ce montant s'ajoutent des contributions de 34 millions de dollars provenant du Fonds pour la croissance des entreprises québécoises, administré par Investissement Québec en tant que mandataire du gouvernement, et de 36 millions de dollars issus des fonds propres d'Investissement Québec.

Grâce à cet appui, le Groupe Océan pourra participer encore davantage à la stratégie maritime du Québec en développant ses chantiers maritimes, dont ceux situés à Québec et à L'Isle-aux-Coudres, dans Charlevoix. L'entreprise entend ainsi augmenter sa capacité à tirer profit des occasions offertes par la Stratégie nationale de construction navale du gouvernement du Canada et consolider sa position dans ce marché.

Dans le contexte géopolitique actuel, il est plus que jamais nécessaire d'investir dans la croissance et la productivité des entreprises pour les rendre plus attrayantes et compétitives dans des secteurs stratégiques comme les industries maritimes et de la défense.

Citations :

« En soutenant le Groupe Océan, notre gouvernement s'assure de conserver son siège social ici, tout en favorisant l'essor de ce fleuron québécois sur le marché canadien comme à l'international. On consolide ainsi la position du Québec dans l'industrie de la défense, on encourage l'innovation et on renforce la chaîne d'approvisionnement québécoise dans le domaine maritime, un secteur stratégique de notre économie. »

Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable du Développement économique régional

« Depuis plus de cinquante ans, le Groupe Océan génère des retombées substantielles et contribue à la vitalité de la Capitale-Nationale. Grâce à cet investissement, on maintient son centre décisionnel ici, au bénéfice de l'économie de toute la région et du Québec. »

Jonatan Julien, député de Charlesbourg, ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Notre gouvernement répond présent pour favoriser la prospérité des entreprises d'ici, comme le Groupe Océan, qui fait rayonner le savoir-faire québécois et de Charlevoix dans l'industrie navale. Je me réjouis de cette aide, qui permet de conserver de nombreux emplois spécialisés à L'Isle-aux-Coudres. »

Kariane Bourassa, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré et adjointe parlementaire du ministre des Finances

« En prenant une participation dans le Groupe Océan, Investissement Québec soutient une entreprise unique, un véritable fleuron dont les activités génèrent d'importantes retombées économiques pour le Québec et ses régions. Cette intervention financière de la part de la société d'État s'inscrit parfaitement dans sa mission : préserver l'actionnariat québécois de l'entreprise tout en lui permettant de maintenir sa position stratégique dans l'industrie maritime, un secteur névralgique de notre économie. »

Bicha Ngo, présidente-directrice générale d'Investissement Québec

« La Caisse appuie le Groupe Océan dans sa croissance au Québec et à l'international depuis maintenant plus de dix ans. Ce nouvel investissement s'inscrit parfaitement dans sa stratégie visant à créer des champions nord-américains et mondiaux tout en générant des retombées au Québec. Après avoir accompagné le Groupe Océan dans la préparation de sa relève au cours des dernières années, nous poursuivons aujourd'hui notre engagement en soutenant l'essor de cette entreprise phare de l'économie maritime québécoise, qui est bien positionnée pour saisir les nombreuses occasions qu'offre ce secteur. »

Kim Thomassin, première vice-présidente et cheffe - Québec de La Caisse

« Cette étape représente l'aboutissement d'un travail rigoureux de planification de la croissance entrepris il y a plusieurs années. Nous sommes fiers de pouvoir compter sur des partenaires solides, ancrés au Québec, pour écrire le prochain chapitre de l'histoire du Groupe Océan. Nous le ferons entourés d'une équipe fabuleuse et de la réputation qui nous précède. »

Jacques Tanguay, président et chef de la direction du Groupe Océan

Faits saillants :

Fondé en 1972, le Groupe Océan se spécialise dans les services maritimes tels que le remorquage, la location d'équipement, le pilotage, la construction et la réparation navale ainsi que le dragage. Il exerce principalement ses activités dans le fleuve Saint-Laurent , les Grands Lacs et l'Ouest canadien, et en Jamaïque.

, les Grands Lacs et l'Ouest canadien, et en Jamaïque. Au Québec, le Groupe Océan détient les chantiers maritimes de Québec, de L'Isle-aux-Coudres, dans Charlevoix, et des Méchins, dans le Bas-Saint-Laurent. L'entreprise compte environ 1 120 employés répartis à travers le Canada , dont quelque 1 050 au Québec.

, dont quelque 1 050 au Québec. Entre autres réalisations majeures dans la Capitale-Nationale, le Groupe Océan : effectue depuis 2009, grâce aux améliorations apportées à sa rampe de halage de 5 000 tonnes, des entretiens en cale sèche pour la Société des traversiers du Québec, qui exploite notamment le traversier Félix-Antoine-Savard , reliant L'Isle-aux-Coudres à Saint-Joseph-de-la-Rive ; a construit le puissant remorqueur portuaire Ocean-Pierre-Julien pour la Côte-Nord, qui a nécessité 14 mois et quelque 160 travailleurs de la région de Charlevoix; a assuré le transport de pièces hors norme pour le nouveau pont Champlain.

La Stratégie nationale de construction navale du gouvernement du Canada est dotée d'une enveloppe de plus de 100 milliards de dollars. Ce projet à long terme vise à renouveler la flotte fédérale de navires destinés à la Marine royale canadienne, à Transports Canada et à la Garde côtière canadienne.

