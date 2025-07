INVITATION AUX MÉDIAS - Lancement du Plan d'action gouvernemental en économie sociale 2025-2030

MONTRÉAL, le 10 juill. 2025 /CNW/ - Le ministre délégué à l'Économie et ministre responsable de la Lutte contre le racisme, M. Christopher Skeete, invite les représentants des médias au lancement du Plan d'action gouvernemental en économie sociale 2025-2030.

Pour l'occasion, il sera accompagné de la directrice générale du Conseil québécois de la coopération et de la mutualité, Mme Marie-Josée Paquette, ainsi que de la directrice générale du Chantier de l'économie sociale, Mme Béatrice Alain.

Date : Le 11 juillet 2025 Heure : 10 h Endroit : Montréal

Les journalistes qui souhaitent se rendre sur place doivent obligatoirement confirmer leur présence et transmettre une demande d'accréditation, en précisant leur nom et leur adresse courriel, à l'adresse suivante : [email protected]. L'adresse précise de l'événement leur sera alors transmise. Seuls les représentants des médias dûment accrédités pourront accéder à la salle.

