La zone d'innovation de la transition énergétique poursuit son évolution

BÉCANCOUR, QC, le 8 juill. 2025 /CNW/ - La ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable du Développement économique régional, Mme Christine Fréchette, était de passage à Bécancour aujourd'hui pour rencontrer des intervenants de la Vallée de la transition énergétique (VTE) ainsi que de la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour (SPIPB) afin de faire le point sur les investissements réalisés et les projets à venir au sein de la zone d'innovation.

Lancée en mai 2023, la VTE a été déployée au sein de trois pôles, à Trois-Rivières, à Shawinigan et à Bécancour, dans le but d'accélérer le développement de la transition énergétique, notamment dans des secteurs d'avenir comme la filière batterie, la décarbonation du secteur industrialo-portuaire ainsi que la production et l'utilisation de l'hydrogène vert dans la chaîne industrielle.

Annonces récentes

Le gouvernement du Québec est en action afin d'accélérer le développement de secteurs stratégiques d'avenir et d'outiller le Québec pour la décarbonation de son économie. Ainsi, il a accordé plus de 45 millions de dollars pour la construction du pavillon Pellerin-Marmen sur les technologies vertes à l'Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR). La nouvelle infrastructure regroupera des expertises de pointe dans les domaines de l'environnement, de l'énergie et du développement durable. Le pavillon, dont l'inauguration est prévue en 2026, favorisera les partenariats entre l'enseignement supérieur et les industries et permettra la formation de personnel hautement qualifié.

Québec a aussi appuyé la création de deux cellules intégrées de recherche, d'innovation et de formation (CIRIF), soit :

une plateforme sur l'hydrogène et la décarbonation, portée par l'UQTR, en partenariat avec le Cégep de Trois-Rivières, les centres collégiaux de transfert de technologie (CCTT), le Centre de métallurgie du Québec et INNOFIBRE;

une plateforme sur l'électrification des transports et le développement de composants, portée conjointement par l'Institut national de la recherche scientifique et l'UQTR, en partenariat avec le Cégep de Shawinigan , le Centre national en électrochimie et en technologies environnementales, le Cégep de Trois-Rivières ainsi que le Cégep de Saint-Jérôme et son Institut du véhicule innovant.

La mise sur pied des CIRIF est issue de la volonté d'accélérer la recherche, l'innovation et la formation dans la VTE.

Enfin, Québec a annoncé, le 18 mars dernier, un investissement de 75 millions de dollars pour assurer les travaux du Laboratoire industriel en transition énergétique, qui soutient les entreprises de la filière batterie en vue de favoriser l'accès à des talents de haut niveau, à des infrastructures de recherche de pointe et à de l'accompagnement de spécialistes dans le domaine.

Rappelons que la VTE vise notamment les objectifs suivants :

conserver la place du Québec comme leader de la transition énergétique;

poursuivre la recherche, la formation, le développement et l'industrialisation en innovation technologique dans des domaines d'avenir;

promouvoir le développement de technologies et ainsi créer de la richesse;

favoriser les projets collaboratifs et la mutualisation des ressources pour accroître, en région, les initiatives de même que la recherche et développement.

Citations :

« La création des zones d'innovation est un outil supplémentaire que notre gouvernement a mis en place pour transformer les défis de la lutte contre les changements climatiques en occasion de développement économique. Nous sommes en train de bâtir, en Mauricie et au Centre-du-Québec, un véritable écosystème d'innovation de calibre mondial en matière de transition énergétique. Je suis fière de constater la mobilisation qui s'opère présentement au sein de la VTE, qui nous servira à atteindre nos objectifs de décarbonation de l'économie québécoise. »

Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable du Développement économique régional

« Le développement de la filière batterie se poursuit! Des acteurs majeurs de l'industrie continuent de s'installer dans le parc industriel et portuaire de Bécancour et de créer des emplois de qualité. L'implantation de cette filière stratégique nous permettra de fabriquer les batteries les plus vertes au monde, de l'extraction des matières premières jusqu'au produit fini. C'est un projet d'envergure, qui connaît son lot de défis, mais qui viendra transformer l'économie du Québec. »

Donald Martel, député de Nicolet-Bécancour et adjoint parlementaire de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (volet zones d'innovation)

« Au Québec, nous avons la chance de pouvoir compter la compétence de chercheurs qui sont le moteur de l'innovation. Les investissements récents au campus de l'UQTR et dans les CIRIF permettront de consolider et de regrouper les expertises dans la zone d'innovation et de pousser plus loin la formation de personnel hautement qualifié dans ces secteurs de pointe. Je suis convaincue que le rapprochement des acteurs de l'enseignement supérieur et de l'industrie, rendu possible grâce aux zones d'innovation, amènera des avancées technologiques dont nous pourrons être fiers. »

Pascale Déry, ministre de l'Enseignement supérieur

« Nous avons choisi de transformer les défis de la transition énergétique en occasion de développement économique, et notre région se trouve au cœur de cette révolution. C'est stimulant de constater le rôle des établissements de Trois-Rivières se définir au sein de la VTE. L'UQTR, le Cégep de Trois-Rivières et les CCTT agissent comme leaders dans des projets de recherche collaborative qui contribueront à bâtir un avenir plus vert et prospère. »

Jean Boulet, député de Trois-Rivières, ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie, de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

« Au fil des ans, Shawinigan s'est bâti une solide expertise en matière de recherche et développement sur la transition énergétique. La ville accueille des équipes de recherche reconnues mondialement dans ce domaine stratégique, que ce soit au Centre de recherche d'Hydro-Québec, au Centre national en électrochimie et en technologies environnementales ou encore sur le campus francophone de l'Université Concordia. La VTE confirme l'importance des recherches réalisées chez nous en lien avec l'énergie propre et viendra favoriser le développement de notre milieu. »

Marie-Louise Tardif, députée de Laviolette-Saint-Maurice et adjointe parlementaire de la ministre des Ressources naturelles et des Forêts

Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie sur les réseaux sociaux :

SOURCE Cabinet de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable du Développement économique régional

Sources : Catherine Pelletier, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Cell. : 450 204-5158, Courriel : [email protected]; Germain Drouin, Attaché politique, Bureau de circonscription du député de Nicolet-Bécancour, Tél. : 819 384-9311; Ève Vaisberg, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie, de la région, de l'Abitibi-Témiscamingue, et de la région du Nord-du-Québec, Tél. : 263 362-3605; Hugo Lemay, Conseiller politique, Bureau de circonscription de la députée de Laviolette-Saint-Maurice, Tél. : 819 539-7292; Information : Jean-Pierre D'Auteuil, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Cell. : 418 559-0710, Courriel : [email protected]