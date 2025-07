L'entrepreneuriat collectif, une force pour l'économie d'ici! - Près de 142 M$ pour renforcer l'économie sociale au Québec et soutenir les entreprises collectives

MONTRÉAL, le 11 juill. 2025 /CNW/ - Le ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, M. Christopher Skeete, a dévoilé aujourd'hui le Plan d'action gouvernemental en économie sociale (PAGES) 2025-2030. Ce plan prévoit des interventions de 141,9 millions de dollars, qui contribueront à réaliser 4 000 activités d'accompagnement et de financement d'entreprises collectives. Ces dernières généreront des investissements totaux de 565 millions de dollars.

Le PAGES vise les objectifs suivants :

optimiser l'accompagnement et les outils financiers existants;

centrer les interventions sur les entreprises collectives et leur croissance;

assurer un cadre gouvernemental favorable à l'essor de ces entreprises;

renforcer l'action de l'économie sociale en réponse à des enjeux de société.

Dans le cadre du PAGES, le gouvernement annonce son soutien à des partenaires du domaine de l'économie sociale. Un montant de 13,44 millions de dollars est ainsi alloué au Conseil québécois de la coopération et de la mutualité (CQCM), jusqu'en 2027, en vue de renouveler le partenariat pour le développement des coopératives. Cette entente permet aux organismes de soutien d'accompagner les entreprises collectives et de contribuer au développement coopératif régional, national et sectoriel.

De plus, le gouvernement octroie 2,07 millions de dollars sur deux ans au Chantier de l'économie sociale afin d'appuyer ses activités de concertation, de promotion et de soutien au développement de l'économie sociale.

Dans le contexte économique actuel, il est plus important que jamais de renforcer l'écosystème d'économie sociale dans le but de proposer des solutions novatrices aux grands enjeux sociétaux et d'assurer ainsi le mieux-être des collectivités dans toutes les régions du Québec.

Citations :

« L'économie sociale est un moteur de changement et de croissance économique qui répond de manière durable aux défis de notre société. Notre gouvernement a à cœur d'améliorer l'environnement d'affaires pour que nos entreprises collectives puissent atteindre leur plein potentiel. Avec le PAGES et la collaboration des partenaires, on met tout en place pour favoriser l'essor de cette économie porteuse d'avenir pour le Québec. »

Christopher Skeete, ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

« Les coopératives et les mutuelles représentent des réponses aux grands défis actuels concrètes et enracinées dans les communautés. Pour amplifier leurs retombées, il est essentiel de poursuivre nos efforts en matière d'éducation à l'entrepreneuriat collectif, d'assurer une relève compétente en gestion et de valoriser ces emplois porteurs de sens auprès de la main-d'œuvre. Nous sommes fiers que le Québec soit reconnu comme un chef de file du développement coopératif à l'échelle internationale. Le renouvellement du PAGES vient soutenir cette force collective et continue d'ouvrir la voie à une économie plus humaine, résiliente et inclusive. »

Marie-Josée Paquette, directrice générale du CQCM

« Le Chantier de l'économie sociale se réjouit de l'annonce du PAGES 2025-2030. Le financement renouvelé pour notre organisme lui-même reflète la reconnaissance de l'importance de travailler de concert à l'identification de conditions pour la consolidation, l'expérimentation et la création de nouveaux créneaux et projets en économie sociale. Plus largement, c'est l'occasion de développer, au courant des prochains mois et années, des manières d'appuyer le travail essentiel des entreprises collectives partout sur le territoire. Inspirés par le récent Sommet de l'économie sociale, lors duquel des acteurs du développement territorial se sont dotés d'une vision et de moyens pour l'économie sociale au Québec, nous serons heureux de travailler avec le gouvernement dans le déploiement de ce plan d'action afin de concrétiser cette vision d'une économie qui travaille pour nous. »

Béatrice Alain, directrice générale du Chantier de l'économie sociale

Faits saillants :

Le CQCM a pour mission de participer au développement social et économique du Québec en favorisant le plein épanouissement du mouvement coopératif et mutualiste québécois, et ce, en accord avec les principes et les valeurs de l'Alliance coopérative internationale.

Le Chantier de l'économie sociale travaille en collaboration avec les principaux acteurs de soutien de ce secteur à l'échelle du Québec. Il vise à promouvoir l'économie sociale, à encourager la concertation et à assurer l'essor des entreprises collectives par le biais d'activités variées.

À l'occasion du lancement du PAGES 2025-2030, le gouvernement a également annoncé la publication, par l'Institut de la statistique du Québec, du tout dernier Portrait statistique de l'économie sociale au Québec. Cette enquête révèle que le Québec comptait 11 360 entreprises d'économie sociale en 2022, qui ont généré quelque 250 000 emplois de qualité dans nos régions et regroupé plus de 11 millions de membres.

Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie sur les réseaux sociaux :

SOURCE Cabinet du ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

Source : Jani Boyer, Attachée politique, Cabinet du ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, Tél. : 514 235-2926, Courriel : [email protected]; Information : Jean-Pierre D'Auteuil, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Cell. : 418 559-0710, Courriel : [email protected]