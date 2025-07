Festivals et événements de la saison estivale 2025 - Plus de 530 000 $ au Festival Fantasia

QUÉBEC, le 17 juill. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer 532 000 $ au Festival Fantasia, qui se déroule à Montréal jusqu'au 3 août 2025. Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, et la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Christine Fréchette, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le Festival Fantasia est le plus grand festival de films de genre en Amérique du Nord. Sa notoriété s'explique notamment par son vaste programme ainsi que par l'accueil, chaque année, de prestigieuses personnalités de l'industrie et d'artistes de choix. Offrant à la fois des classes de maîtres et des diffusions, l'événement est destiné à un large public de cinéphiles curieux de découvrir des œuvres inédites d'ici et d'ailleurs.

« Le Festival Fantasia constitue une vitrine incontournable du cinéma de genre, rassemblant chaque année des œuvres innovantes, audacieuses et singulières. J'invite les cinéphiles à aller découvrir les films présentés lors de cette 29e édition et à assister aux activités spéciales de cet événement très attendu. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Les festivals et les événements sont le moment par excellence pour profiter des divertissements, entre amis et en famille. Avec son programme éclaté, le Festival Fantasia fait partie de ces expériences uniques proposées aux visiteuses et aux visiteurs. Félicitations aux promoteurs qui travaillent très fort pour offrir aux cinéphiles un événement de qualité leur permettant de se divertir tout en découvrant les attraits touristiques de la métropole. Voilà une très belle façon de profiter de la saison estivale à Montréal! »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Chaque été, le Festival Fantasia transforme Montréal en capitale mondiale du cinéma de genre. Ce rendez-vous incontournable célèbre l'audace, l'imaginaire et la diversité des voix du cinéma indépendant. En réunissant des créateurs et des cinéphiles passionnés venus des quatre coins du globe, Fantasia fait rayonner notre métropole. »

Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Faits saillants

La Société de développement des entreprises culturelles (SODEC), une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, octroie 310 000 $ par le biais du programme Aide aux événements culturels.

Le ministère du Tourisme verse 112 000 $ à l'événement grâce à son programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation contribue à la tenue de cet événement en accordant une somme de 110 000 $ provenant du Fonds signature métropole.

