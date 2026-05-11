Saison été-automne 2026 - La région de la Capitale-Nationale vibrera au rythme de la saison des festivals et des événements touristiques

QUÉBEC, le 11 mai 2026 /CNW/ - À l'aube de la saison estivale et automnale, la ministre du Tourisme, Mme Amélie Dionne, le député de Montmorency, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jean-François Simard, de même que le caucus des députés de la Capitale-Nationale sont fiers d'annoncer un soutien financier de 5 722 000 $ pour 35 festivals et événements touristiques qui se dérouleront dans la région au cours des prochains mois, offrant aux citoyens et aux visiteurs des occasions de se rassembler, de découvrir celle-ci et de célébrer.

Cet appui important confirme la volonté du gouvernement de faire des festivals et des événements touristiques un levier majeur d'attractivité et de vitalité économique pour le Québec.

Chaque année, ces rendez-vous attirent des millions de visiteurs, soutiennent des centaines d'emplois et contribuent à faire vivre les communautés, les commerces de proximité et les attraits touristiques. Des festivals culturels aux compétitions sportives, en passant par les événements gourmands et agricoles, ils font du Québec une destination accueillante et vivante, mettent en valeur les talents d'ici et stimulent les économies locales dans toutes les régions.

Citations :

« Les festivals et événements de petite et de grande envergure dynamisent le Québec, enrichissent son offre touristique et attirent des visiteurs chez nous en toute saison. Ils contribuent à notre notoriété comme destination touristique par excellence. Avec l'annonce d'aujourd'hui, notre gouvernement réaffirme l'importance qu'il accorde à ces rendez-vous qui mettent en lumière le caractère accueillant, vibrant et unique de nos régions. Les retombées positives de ces véritables locomotives économiques profitent à l'ensemble de nos communautés. »

Amélie Dionne, ministre du Tourisme

« Été comme hiver, Québec s'impose comme l'une des destinations festives les plus dynamiques en Amérique du Nord. Ce n'est pas un hasard, mais le fruit du talent de nos artistes, de l'audace de nos organisateurs et de l'énergie de toute une région. Notre rôle comme gouvernement est clair : soutenir ce rayonnement international et lui permettre de grandir. »

Jean-François Simard, député de Montmorency, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Je suis fière que le gouvernement du Québec soutienne ces festivals et événements qui bonifient l'offre touristique de la région de la Capitale-Nationale et de Charlevoix-Côte-de-Beaupré. Ces événements fort attendus chaque année engendrent des répercussions économiques importantes dont nous bénéficions tous. Ils attirent des touristes qui viennent s'imprégner de la légendaire joie de vivre de la population québécoise et qui n'hésitent pas à visiter les attraits touristiques, les commerces et les restaurants locaux. »

Kariane Bourassa, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré et ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

« La région de la Capitale-Nationale continuera de vibrer, cet été et cet automne, au rythme d'une multitude de festivals et d'événements, offrant aux visiteurs des expériences inoubliables. C'est d'ailleurs en plongeant dans cette effervescence qu'on découvre le mieux notre région, de Portneuf jusqu'à Charlevoix. Plus qu'une simple visite, un séjour chez nous est une expérience en soi, authentique et palpitante. »

Vincent Caron, député de Portneuf et adjoint parlementaire de la ministre du Tourisme

« Le tourisme est un moteur important de l'économie québécoise. En ce sens, je suis heureuse que le gouvernement du Québec soutienne ces festivals et événements qui génèrent des retombées significatives pour la région de la Capitale-Nationale. Je souhaite que les visiteurs profitent de leur passage pour découvrir ses nombreux attraits et vivre l'été autrement. »

Geneviève Guilbault, députée de Louis-Hébert

« De plus en plus de visiteurs font du Québec leur destination de choix. En ce sens, je suis fier que le gouvernement apporte son soutien aux festivals et aux événements de la région de la Capitale-Nationale, qui font vivre aux touristes des moments uniques qui nous distinguent. Bravo aux équipes organisatrices qui travaillent au succès de ces rassemblements festifs! »

Sylvain Lévesque, député de Chauveau et adjoint parlementaire du ministre responsable de la Laïcité

Faits saillants :

L'aide financière se répartit comme suit :

Festival ou événement Aide financière Festival d'été de Québec 1 250 000 $ Festival Juste pour rire Québec 785 000 $ Événement UCI de vélo de montagne du Mont-Sainte-Anne /

Crankworx Mont-Sainte-Anne 137 000 $ St-Roch XP 40 000 $ Festival Fono 200 000 $ Unity Electro Fest 96 000 $ Grands Feux Loto-Québec 275 000 $ Fêtes de la Nouvelle-France 100 000 $ Hit The Floor Québec 311 000 $ Festival Carrefour 210 000 $ Québec Mega Trail 57 000 $ Défi des couleurs Simard 49 000 $ Le Festif! de Baie-St-Paul 257 000 $ SuperFrancoFête 750 000 $ Marathon de Québec 293 000 $ Festibière de Québec 74 000 $ Rodéo Mont-Sainte-Anne 30 000 $ Challenge Cap Québec 65 000 $ Le Festival international du domaine Forget 85 000 $ Cigale 200 000 $ Rendez-vous naval de Québec 55 000 $ KWE! À la rencontre des peuples autochtones 93 000 $ Envol et Macadam 55 000 $ Québec en toutes lettres 40 000 $ Festival NORR 20 000 $ La Commission B 15 000 $ Championnat national de motocross Deschambault 12 000 $ Classiques printanières des GRVCC 27 000 $ Symposium international d'art contemporain de

Baie-Saint-Paul 31 000 $ Rodéo de Charlevoix 21 000 $ Raid Bras du Nord 19 000 $ Festival celtique de Québec 19 000 $ Festival de l'Oie des Neiges 11 000 $ Pow Wow international de Wendake 19 000 $ Les Fêtes gourmandes de Neuville 21 000 $ Total 5 722 000 $

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques permet de soutenir des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.

Ses objectifs généraux sont les suivants : renforcer le positionnement de la destination québécoise sur la scène nationale et internationale; favoriser le développement des rassemblements touristiques dans une approche responsable et durable, et ce, dans tout le Québec; accroître les retombées économiques pour les communautés locales et les régions.

Chaque année, ce programme permet d'appuyer la tenue de près de 300 rendez-vous partout au Québec, attirant des millions de visiteurs et générant quelque 24 millions de jours de participation.

Les projets soutenus dans le cadre de ce programme doivent répondre à des obligations en matière de développement durable.

Ce programme contribue à l'atteinte de plusieurs objectifs de la Stratégie de croissance durable du tourisme 2025-2030, notamment par rapport au développement et à la structuration de l'offre touristique ainsi qu'au tourisme responsable et durable.

Lien connexe :

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SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Source: Justine Vézina, Direction des communications et des relations médias, Cabinet de la ministre du Tourisme, 418 554-0551, [email protected]; Renseignements: Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, 418 643-5959, poste 73488, [email protected]