Saison été-automne 2026 - La Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine vibrera au rythme de la saison des festivals et des événements touristiques

QUÉBEC, le 11 mai 2026 /CNW/ - À l'aube de la saison estivale et automnale, la ministre du Tourisme, Mme Amélie Dionne, le député de Gaspé et adjoint gouvernemental régional du ministre délégué aux Régions (Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine), M. Stéphane Sainte-Croix, de même que la députée de Bonaventure et ministre de la Famille, Mme Catherine Blouin, sont fiers d'annoncer un soutien financier de 378 000 $ pour sept festivals et événements touristiques qui se dérouleront en Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine au cours des prochains mois, offrant aux citoyens et aux visiteurs des occasions de se rassembler, de découvrir la région et de célébrer.

Cet appui important confirme la volonté du gouvernement de faire des festivals et des événements touristiques un levier majeur d'attractivité et de vitalité économique pour le Québec.

Chaque année, ces rendez-vous attirent des millions de visiteurs, soutiennent des centaines d'emplois et contribuent à faire vivre les communautés, les commerces de proximité et les attraits touristiques. Des festivals culturels aux compétitions sportives, en passant par les événements gourmands et agricoles, ils font du Québec une destination accueillante et vivante, mettent en valeur les talents d'ici et stimulent les économies locales dans toutes les régions.

Citations :

« Les festivals et événements de petite et de grande envergure dynamisent le Québec, enrichissent son offre touristique et attirent des visiteurs chez nous en toute saison. Ils contribuent à notre notoriété comme destination touristique par excellence. Avec l'annonce d'aujourd'hui, notre gouvernement réaffirme l'importance qu'il accorde à ces rendez-vous qui mettent en lumière le caractère accueillant, vibrant et unique de nos régions. Les retombées positives de ces véritables locomotives économiques profitent à l'ensemble de nos communautés. »

Amélie Dionne, ministre du Tourisme

« Je suis fier que le gouvernement du Québec soutienne ces festivals et événements qui bonifient l'offre touristique de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et engendrent des répercussions économiques importantes dont nous bénéficions tous. Ils attirent des touristes qui viennent s'imprégner de la légendaire joie de vivre de la population québécoise et qui n'hésitent pas à visiter les attraits touristiques, les commerces et les restaurants locaux. »

Stéphane Sainte-Croix, député de Gaspé et adjoint gouvernemental régional du ministre délégué aux Régions (Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine)

« Chez nous, les festivals et événements touristiques comptent parmi ces rendez-vous qui font de la Baie-des-Chaleurs une destination reconnue pour la qualité de son offre événementielle et de son accueil. Ces rassemblements favorisent le rayonnement de la région et incitent les adeptes de culture à venir s'émerveiller devant le talent de nos artistes. J'invite les festivaliers à en profiter en grand nombre. »

Catherine Blouin, députée de Bonaventure et ministre de la Famille

Faits saillants :

L'aide financière se répartit comme suit :

Festival ou événement Aide financière Festival en chanson de Petite-Vallée 160 000 $ Festival Musique du Bout du Monde 106 000 $ Festi-Plage de Cap-d'Espoir 38 000 $ Concours de châteaux de sable des Îles-de-la-Madeleine 12 000 $ Festival bluegrass de New Richmond 8 000 $ Festival BleuBleu 31 000 $ Festival La Virée Trad 23 000 $ Total 378 000 $

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques permet de soutenir des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.

Ses objectifs généraux sont les suivants : renforcer le positionnement de la destination québécoise sur la scène nationale et internationale; favoriser le développement des rassemblements touristiques dans une approche responsable et durable, et ce, dans tout le Québec; accroître les retombées économiques pour les communautés locales et les régions.

Chaque année, ce programme permet d'appuyer la tenue de près de 300 rendez-vous partout au Québec, attirant des millions de visiteurs et générant quelque 24 millions de jours de participation.

Les projets soutenus dans le cadre de ce programme doivent répondre à des obligations en matière de développement durable.

Ce programme contribue à l'atteinte de plusieurs objectifs de la Stratégie de croissance durable du tourisme 2025-2030, notamment par rapport au développement et à la structuration de l'offre touristique ainsi qu'au tourisme responsable et durable.

Lien connexe :

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SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Source : Justine Vézina, Direction des communications et des relations médias, Cabinet de la ministre du Tourisme, 418 554-0551, [email protected]; Renseignements : Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, 418 643-5959, poste 73488, [email protected]