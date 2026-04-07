Bien d'intérêt patrimonial en Estrie : le théâtre Granada sera protégé

QUÉBEC, le 7 avril 2026 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, annonce son intention de classer le théâtre Granada en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel. Situé à Sherbrooke, l'immeuble se démarque par son architecture et son décor évoquant un lieu exotique ainsi que par son importance dans la vie sociale et culturelle de la région.

Construit en 1928 et inauguré l'année suivante, le théâtre Granada est la première salle de divertissement érigée hors de Montréal par la United Amusement Corporation Limited et le premier de cette importante chaîne de cinéma à projeter des films parlants. Conçu par l'architecte Daniel John Crighton et décoré par Emmanuel Briffa, il illustre, tant par sa façade que par son plan et la distribution de ses espaces intérieurs, le « palace cinématographique », un type de salle luxueuse apparu avec l'essor du cinéma au début du XXᵉ siècle. Son décor intérieur d'inspiration hispano-mauresque recrée l'illusion d'un village espagnol à ciel ouvert grâce à ses décors en trompe-l'œil comprenant des voûtes peintes, de fausses façades et de nombreux faux finis. Le décor intérieur du théâtre Granada est l'un des rares exemples subsistants de « théâtre atmosphérique » au Québec et au Canada.

Le théâtre Granada est un lieu de divertissement qui s'est adapté aux besoins du milieu et de son temps. Malgré les usages et les propriétaires successifs, les éléments d'architecture et de décor, qui ont fait son charme d'origine et qui réussissent encore aujourd'hui à nous faire voyager, ont été préservés.

Citations

« Le théâtre Granada est un lieu vivant où se côtoient un riche patrimoine et la créativité de nos artistes. En signant cet avis d'intention de classement, je pose un geste concret pour préserver et faire rayonner un immeuble qui représente beaucoup plus qu'un simple bâtiment ancien pour le Québec. Cette démarche témoigne de la volonté de notre gouvernement de protéger les éléments qui façonnent notre identité et nourrissent notre fierté. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« La communauté de Sherbrooke et des environs entretient un lien unique avec le théâtre Granada. Depuis près d'un siècle, il contribue au dynamisme culturel en accueillant des publics qui y ont forgé des souvenirs durables. Je me réjouis de ce statut de protection accordé par mon collègue le ministre de la Culture et des communications du Québec. »

Isabelle Charest, députée de Brome-Missisquoi, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Le théâtre Granada fait partie de notre identité collective à Sherbrooke. C'est un lieu emblématique qui a su traverser le temps en conservant son caractère unique et en continuant de faire vibrer notre communauté. Cette intention de classement vient reconnaître toute la richesse de notre patrimoine culturel et assurer sa préservation pour les générations à venir. »

Geneviève Hébert, députée de Saint-François et adjointe parlementaire du ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises

Faits saillants

Le théâtre Granada est l'un des rares cinémas des premières décennies du XX e siècle qui subsiste à l'extérieur de la métropole.

siècle qui subsiste à l'extérieur de la métropole. L'avis d'intention de classement du théâtre Granada vise l'intérieur et l'extérieur, excluant le terrain.

Depuis le début du mandat du ministre en octobre 2022, 33 sites et immeubles patrimoniaux, 17 personnages, 2 lieux et 7 événements ont été inscrits au Registre du patrimoine culturel du Québec.

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SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais

Source : Catherine Boucher, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais, 418 802-6833, [email protected] Information : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388, [email protected]