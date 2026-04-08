Québec accorde une aide totale de 8 M$ pour l'organisation de la 61e Finale des jeux du Québec à Saint-Georges en 2027

QUÉBEC, le 8 avril 2026 /CNW/ - La ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air et ministre responsable de la région de l'Estrie, Isabelle Charest, a annoncé aujourd'hui une aide financière de deux millions de dollars pour soutenir l'organisation de la 61e Finale des Jeux du Québec d'été Saint-Georges en 2027.

L'aide financière permettra entre autres de couvrir plusieurs services offerts aux athlètes, dont l'hébergement, les repas et le transport entre les sites.

Rappelons qu'en 2025, la Ville de Saint-Georges avait déjà reçu une aide financière de près de 4,2 millions de dollars pour lui permettre de construire et rénover plusieurs sites de compétition, comme les terrains de volleyball au parc des Sept ‑Chutes, la piste de BMX au parc Pomerleau et le centre sportif Lacroix-Dutil (glaces Canam et Manac).

Pour sa part, le Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin avait reçu une aide financière de plus de 1,8 million de dollars principalement pour l'ajout d'un revêtement synthétique pour les installations d'athlétisme de la polyvalente de Saint-‑Georges, qui seront utilisées lors des Jeux.

Ainsi, c'est un montant total de 8 millions de dollars qui est consacré par le Ministère à la préparation de ces Jeux.

Citations :

« Les Finales des Jeux du Québec constituent le plus grand rassemblement multisport au Québec. Ils offrent à nos athlètes québécois une occasion unique de se mesurer à d'autres jeunes tout aussi talentueux et de progresser dans leur parcours sportif. Ils encouragent également la pratique d'activités physiques dans un milieu sain, sécuritaire et accessible partout au Québec. Pour les municipalités hôtesses, les Finales des Jeux représentent un projet mobilisateur qui insuffle un sentiment de fierté et une mobilisation exceptionnelle de la part de toute la communauté, en plus de laisser en héritage des installations sportives de grande qualité. Je souhaite le meilleur des succès à la 61e Finale des Jeux du Québec d'été de Saint-Georges. »

Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air et ministre responsable de la région de l'Estrie

« L'obtention des Jeux du Québec, l'an prochain, représente tout un défi pour notre région. Grace à ses nouvelles sommes, en plus de celles pour les infrastructures, nous serons en mesure d'appuyer l'organisation et de maximiser les retombées pour toute la région. »

Samuel Poulin, ministre responsable de la Jeunesse, ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises, ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches et député de Beauce‑Sud

Liens connexes :

Pour en savoir davantage sur les Jeux du Québec : https://www.jeuxduquebec.com/

Sport, Loisir et Plein air Québec :

https://www.facebook.com/auqconbouge/

https://www.instagram.com/sportloisirpleinair_qc/

Ministère de l'Éducation :

Facebook X LinkedIn YouTube Instagram

SOURCE Cabinet de la ministre Responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

Source : Sasha Trudel, Attachée de presse de la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, 418 208-2584, [email protected]; Matea Marjanovic, Attachée de presse, Cabinet du ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes, Entreprises, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, 367 990-7086, [email protected]; Pour renseignements : Responsable des relations de presse, Ministère de l'Éducation, Ministère de l'Enseignement supérieur, [email protected]