Saison été-automne 2026 - Lanaudière vibrera au rythme de la saison des festivals et des événements touristiques

QUÉBEC, le 11 mai 2026 /CNW/ - À l'aube de la saison estivale et automnale, la ministre du Tourisme, Mme Amélie Dionne, le député de Rousseau et adjoint gouvernemental régional du ministre délégué aux Régions (Lanaudière), M. Louis-Charles Thouin, de même que le caucus des députés de Lanaudière sont fiers d'annoncer un soutien financier de 425 000 $ pour sept festivals et événements touristiques qui se dérouleront dans la région au cours des prochains mois, offrant aux citoyens et aux visiteurs des occasions de se rassembler, de découvrir celle-ci et de célébrer.

Cet appui important confirme la volonté du gouvernement de faire des festivals et des événements touristiques un levier majeur d'attractivité et de vitalité économique pour le Québec.

Chaque année, ces rendez-vous attirent des millions de visiteurs, soutiennent des centaines d'emplois et contribuent à faire vivre les communautés, les commerces de proximité et les attraits touristiques. Des festivals culturels aux compétitions sportives, en passant par les événements gourmands et agricoles, ils font du Québec une destination accueillante et vivante, mettent en valeur les talents d'ici et stimulent les économies locales dans toutes les régions.

Citations :

« Les festivals et événements de petite et de grande envergure dynamisent le Québec, enrichissent son offre touristique et attirent des visiteurs chez nous en toute saison. Ils contribuent à notre notoriété comme destination touristique par excellence. Avec l'annonce d'aujourd'hui, notre gouvernement réaffirme l'importance qu'il accorde à ces rendez-vous qui mettent en lumière le caractère accueillant, vibrant et unique de nos régions. Les retombées positives de ces véritables locomotives économiques profitent à l'ensemble de nos communautés. »

Amélie Dionne, ministre du Tourisme

« Dans un contexte où le Québec attire toujours plus de visiteurs, les festivals et événements touristiques s'imposent comme des moteurs essentiels du développement économique et culturel de nos régions. En soutenant ceux de Lanaudière, notre gouvernement pose un geste concret pour stimuler l'économie locale, accroître le tourisme dans la région et mettre en avant tout le potentiel de notre territoire. J'en profite pour souligner l'engagement exceptionnel des organisateurs et des bénévoles, qui contribuent directement au succès de ces activités. »

Louis-Charles Thouin, député de Rousseau et adjoint gouvernemental régional du ministre délégué aux Régions (Lanaudière)

« Les festivals et événements touristiques comptent parmi ces rendez-vous qui font de Lanaudière une destination reconnue pour la qualité de son offre événementielle et de son accueil. Ces rassemblements favorisent le rayonnement de la région et incitent notamment les adeptes de culture et de sport à venir s'émerveiller devant le talent de nos artistes et de nos athlètes. J'invite les festivaliers à en profiter en grand nombre. »

Pascale Déry, députée de Repentigny et ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs

« Le tourisme est un moteur important de l'économie québécoise. En ce sens, je suis heureux que notre gouvernement soutienne ces festivals et événements qui génèrent des retombées significatives pour la région. Lanaudière regorge de trésors à découvrir et je souhaite que les visiteurs profitent de leur passage pour apprécier ses nombreux attraits et vivre l'été autrement. »

François Legault, député de L'Assomption

« Les festivals et événements touristiques sont bien plus que des rassemblements; ils constituent une vitrine exceptionnelle pour notre culture, notre créativité et notre savoir-faire. Ils bonifient notre offre touristique, animent nos communautés et produisent des répercussions économiques concrètes dans toutes nos régions. En appuyant ces initiatives, nous contribuons directement à faire rayonner Lanaudière et à renforcer son attractivité. »

Mathieu Lemay, député de Masson

« Dans la circonscription de Joliette comme ailleurs au Québec, les festivals et événements touristiques représentent le cœur de nos milieux et de leur vitalité. Ils rassemblent les citoyens, valorisent le talent de nos artistes et soutiennent concrètement nos entreprises locales. Je me réjouis de l'apport de notre gouvernement, qui permet à notre région non seulement de briller, mais d'offrir des expériences accessibles et uniques. »

François St-Louis, député de Joliette

Faits saillants :

L'aide financière se répartit comme suit :

Festival ou événement Aide financière Festival international de Lanaudière 295 000 $ Festival Mémoire et Racines 35 000 $ Médiévales de Lanaudière 10 000 $ Expo Rive-Nord 26 000 $ Internationaux de tennis junior Banque Nationale 28 000 $ Festival Frissons 21 000 $ CHAPO - Festival international d'amuseurs publics 10 000 $ Total 425 000 $

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques permet de soutenir des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.

Ses objectifs généraux sont les suivants : renforcer le positionnement de la destination québécoise sur la scène nationale et internationale; favoriser le développement des rassemblements touristiques dans une approche responsable et durable, et ce, dans tout le Québec; accroître les retombées économiques pour les communautés locales et les régions.

Chaque année, ce programme permet d'appuyer la tenue de près de 300 rendez-vous partout au Québec, attirant des millions de visiteurs et générant quelque 24 millions de jours de participation.

Les projets soutenus dans le cadre de ce programme doivent répondre à des obligations en matière de développement durable.

Ce programme contribue à l'atteinte de plusieurs objectifs de la Stratégie de croissance durable du tourisme 2025-2030, notamment par rapport au développement et à la structuration de l'offre touristique ainsi qu'au tourisme responsable et durable.

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SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Source : Justine Vézina, Direction des communications et des relations médias, Cabinet de la ministre du Tourisme, 418 554-0551, [email protected]; Renseignements : Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, 418 643-5959, poste 73488, [email protected]