Le gouvernement du Québec se réjouit de la sélection de Montréal pour la tenue de l'événement Olympic Q-Series 2028

MONTRÉAL, le 7 mai 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Québec se réjouit que Montréal ait été sélectionnée pour être l'hôte d'une étape de l'événement Olympic Q-Series 2028, qui générera des retombées économiques considérables en plus de faire rayonner la métropole et le Québec à l'international.

La ministre du Tourisme, Mme Amélie Dionne, la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal et députée de Pointe-aux-Trembles, Mme Chantal Rouleau, la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein Air, Mme Kariane Bourassa, et la présidente-directrice générale de la Société de développement et de mise en valeur du Parc olympique, Mme Joëlle Brodeur, saluent la tenue de cet événement sportif majeur au Québec.

Du 1er au 4 juin 2028, l'événement Olympic Q-Series 2028, portées par le Comité international olympique, permettra la qualification d'athlètes de compétitions sportives en vue des Jeux olympiques de 2028 à Los Angeles. Les activités se dérouleront sur le site du Parc olympique. Près de 500 athlètes et quelque 70 000 spectateurs sont attendus lors de ce rendez-vous.

Citations

« La tenue de l'événement Olympic Q-Series 2028 est une formidable occasion de faire rayonner notre destination à travers le monde tout en suscitant des retombées économiques considérables pour nos communautés locales. En plus de créer un engouement et une ambiance de fête dans la ville hôte, les grands événements sportifs comme celui-ci représentent des moteurs de développement pour notre industrie touristique. La confiance du Comité international olympique envers notre destination démontre que l'expertise du Québec pour l'organisation de tels rassemblements est reconnue. Notre gouvernement est fier de les accueillir chez nous, au bénéfice de notre économie. »

Amélie Dionne, ministre du Tourisme

« Montréal s'impose aujourd'hui comme l'une des grandes villes de la scène internationale et une destination de premier plan pour le sport de haut niveau. La tenue de l'événement Olympic Q-Series 2028 en constitue, encore une fois, une preuve éloquente. C'est avec une immense fierté que nous accueillerons chez nous de nombreux athlètes ainsi que les spectateurs venus les encourager. Au-delà des retombées économiques et touristiques engendrées, c'est le prestige de la métropole et l'entretien de son héritage qui seront renforcés. Cette annonce arrive à point nommé alors que l'on célèbre cette année le 50e anniversaire des Jeux olympiques de Montréal. »

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal et députée de Pointe-aux-Trembles

« Accueillir un événement d'envergure comme celui-ci est une formidable nouvelle pour le Québec. Ça nous fait briller à l'international et ça inspire toute la population à adopter un mode de vie actif. Je suis certaine que les gens seront nombreux à venir encourager ces athlètes, qui donneront tout pour se qualifier en vue des Jeux olympiques de 2028 à Los Angeles. »

Kariane Bourassa, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein Air

« L'accueil de l'événement Olympic Q-Series 2028 au Parc olympique confirme le rôle central de notre site dans la tenue de grands événements sportifs au Québec. Alors que nous célébrons cette année le 50e anniversaire des Jeux de 1976, ce rendez-vous s'inscrit concrètement dans la transformation du Parc en un lieu rassembleur, accessible et tourné vers l'avenir. Nous sommes fiers de mettre cette infrastructure emblématique au service des athlètes, des citoyens et des visiteurs, et de contribuer à faire vivre une expérience d'envergure internationale au cœur de Montréal. »

Joëlle Brodeur, présidente-directrice générale de la Société de développement et de mise en valeur du Parc olympique

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SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Sources : Justine Vézina, Directrice des communications et des relations médias, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme, 418 554-0551, [email protected]; Aurélie Diep, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur et ministre responsable de la Condition féminine, 450 501-7435, [email protected]; Jean-Philippe Labre, Attaché de presse, Cabinet de la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, 514 618-5167, [email protected]; Renseignements : Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, 418 643-5959, poste 73488, [email protected]; Responsable des relations de presse, Ministère de l'Éducation, Ministère de l'Enseignement supérieur, [email protected]; Équipe des relations de presse, Direction des communications, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746, [email protected]; Parc olympique, [email protected]