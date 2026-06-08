Relance des Meubles Bestar : Québec protège les PME pour bâtir l'avenir

LAC-MÉGANTIC, QC, le 8 juin 2026 /CNW/ - La première ministre du Québec, Mme Christine Fréchette, le ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises, M. Daniel Bernard, et le député de Mégantic, M. François Jacques, annoncent un appui financier aux Meubles Bestar pour soutenir la relance de l'usine de Lac-Mégantic.

Cet investissement de 3 millions de dollars vient boucler le montage financier du projet, d'une valeur de 15 millions de dollars, en sécurisant le fonds de roulement nécessaire au redémarrage des activités du fabricant de meubles prêts à assembler. Cette initiative permet de préserver quelque 150 emplois permanents à Lac-Mégantic, d'assurer le maintien d'une entreprise stratégique au sein de l'économie locale et de favoriser la reprise de Bestar par des actionnaires québécois.

Dans le contexte économique actuel, le gouvernement réaffirme l'importance de soutenir les entreprises québécoises et de promouvoir un nationalisme économique responsable. Cette approche est essentielle pour préserver les emplois en région ainsi que les expertises stratégiques qui font la richesse du Québec, notamment dans le secteur de la fabrication de meubles.

Citations :

« Pour bâtir l'avenir du Québec, on doit propulser notre économie. Dans mes priorités, j'accorde une grande importance aux PME du Québec. Les Meubles Bestar en font partie. En participant à cette relance, on vient non seulement protéger des emplois, mais aussi préserver une expertise régionale dans le secteur de la fabrication de meubles. »

Christine Fréchette, première ministre du Québec

« Les PME sont des moteurs économiques importants pour nos régions, et le gouvernement du Québec est présent pour les appuyer à différentes étapes, même les plus difficiles. Grâce à ce financement, les Meubles Bestar vont redémarrer la production sur de nouvelles bases et recommencer à s'approvisionner auprès de fournisseurs locaux. L'histoire se poursuit pour cette entreprise méganticoise, et nous sommes fiers d'y contribuer! »

Daniel Bernard, ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises

« Je félicite toute l'équipe d'investisseurs pour le redémarrage de cette entreprise, établie à Lac-Mégantic depuis soixante-quinze ans. Nous sommes heureux d'encourager leur plan de relance appuyé par une solide expertise dans le domaine du meuble. Il aura un effet bénéfique sur la vie de nombreuses familles de la région. »

François Jacques, député de Mégantic

« Lorsqu'une entreprise importante pour une région traverse une période difficile, notre responsabilité est d'être au rendez-vous. Je veux souligner l'apport du député François Jacques, avec qui nous avons travaillé matin, midi, soir et fin de semaine pour trouver des solutions et permettre aux Meubles Bestar de poursuivre leurs activités. Cette relance, c'est d'abord une bonne nouvelle pour les travailleuses et les travailleurs, pour leurs familles et pour toute la communauté de Lac-Mégantic. Au Québec, nous devons continuer d'appuyer nos entreprises lorsqu'elles ont le potentiel de rebondir, de créer de la richesse et de maintenir des emplois de qualité dans nos régions. »

Bernard Drainville, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Stratégie maritime

« Je tiens à souligner la mobilisation régionale qui s'est mise en place pour relancer les activités des Meubles Bestar et sauvegarder des emplois. C'est une fierté de pouvoir participer à l'écriture de ce chapitre important pour l'économie de Mégantic. La fabrication de meubles fait partie de nos forces, ici en Estrie, et les Meubles Bestar ont grandement contribué à bâtir ce savoir-faire. »

Geneviève Hébert, députée de Saint-François, adjointe parlementaire du ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises et membre du Conseil des régions pour l'Estrie

« Nous sommes heureux de relancer les activités de Bestar, même dans un contexte économique difficile. Nous tenons à remercier le gouvernement du Québec, M. François Jacques ainsi qu'Investissement Québec pour leur appui, et nous sommes ravis de pouvoir maintenir ces emplois dans la région. »

Mario Aubé, président des Meubles Bestar

Faits saillants :

L'entreprise Meubles Bestar est l'un des principaux fabricants nord-américains de meubles prêts à assembler, de solutions de rangement, de mobilier de bureau et de mobilier modulaire.

Le soutien gouvernemental est accordé dans le volet 2 du Programme d'appui à la rétention des entreprises stratégiques et à l'aide d'urgence (PARESAU), administré par Investissement Québec à titre de mandataire du gouvernement.

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SOURCE Cabinet de la première ministre

Sources : Élodie Masson, Attachée de presse, Cabinet de la première ministre du Québec, Tél. : 367 990-8017, Courriel : [email protected] ; Juliette Ayachi, Attachée de presse, Cabinet du ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises, Cell. : 367 977-9913, Courriel : [email protected] ; Raymond Grégoire, Directeur du bureau de circonscription du député de Mégantic, Tél. : 819 583-4500 ; Béatrice Déry, Directrice des communications et attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Stratégie maritime, Cell. : 581 745-5399, Courriel : [email protected] ; Information : Relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Courriel : [email protected]