Nominations du Conseil des ministres

QUÉBEC, le 15 juill. 2026 /CNW/ -- Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Ministère des Relations internationales et de la Francophonie

M. Pierre Bouchard est nommé, à compter du 7 août 2026, délégué du Québec à Boston, aux États-Unis. M. Bouchard est secrétaire adjoint au ministère du Conseil exécutif.

Ministère des Ressources naturelles et des Forêts

Mme Caroline Drouin est nommée, à compter du 27 juillet 2026, sous-ministre associée aux services à la gestion au ministère des Ressources naturelles et des Forêts. Mme Drouin est sous-ministre adjointe au ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale.

Centre de services scolaire de Charlevoix

M. Sébastien Garneau est nommé, à compter du 16 juillet 2026, directeur général du Centre de services scolaire de Charlevoix. M. Garneau est directeur des services éducatifs de ce centre de services scolaire.

Commission des services juridiques

M. Alexis Aubry est nommé, à compter du 21 septembre 2026, membre et président de la Commission des services juridiques. M. Aubry est secrétaire adjoint au ministère du Conseil exécutif.

Mme Sophie Bergeron est nommée membre de la Commission des services juridiques.

Conseil de la justice administrative

Mme Myriam D'Arcy est nommée, à compter du 13 septembre 2026, membre et désignée présidente du Conseil de la justice administrative. Mme D'Arcy est directrice générale de La Fondation Lionel-Groulx.

Investissement Québec

Mme Bich-Trang Ngo est nommée de nouveau membre du conseil d'administration et présidente-directrice générale d'Investissement Québec.

Société de l'assurance automobile du Québec

M. Michel Léveillé est nommé, à compter du 24 août 2026, vice-président relations publiques et clientèle de la Société de l'assurance automobile du Québec. M. Léveillé est secrétaire général associé au ministère du Conseil exécutif.

Tribunal administratif des marchés financiers

Mme Kim Lachapelle est nommée, à compter du 17 août 2026, membre et désignée présidente du Tribunal administratif des marchés financiers. Mme Lachapelle est surintendante à l'assistance aux clientèles et à l'éducation financière de l'Autorité des marchés financiers.

Tribunal administratif du logement

M. Patrick Simard est nommé de nouveau membre et désigné de nouveau président du Tribunal administratif du logement.

Tribunal administratif du Québec

M. Marc-Alexandre Croteau-Thomassin est nommé, à compter du 13 août 2026, membre avocat du Tribunal administratif du Québec, affecté à la section des affaires sociales. M. Croteau-Thomassin est avocat à la Direction des affaires juridiques, Santé et Services sociaux au ministère de la Justice.

Commission de la construction du Québec

Mme Julie Senécal est nommée de nouveau membre du conseil d'administration de la Commission de la construction du Québec.

M. Sylvain Picard est nommé membre indépendant du conseil d'administration de cette commission.

Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail

Mme Annie Landry ainsi que MM. Marc-André Pedneault et Luc Vachon sont nommés membres du conseil d'administration de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail.

Mme Caroline Senneville est nommée de nouveau membre du conseil d'administration de cette commission.

Conseil d'experts sur les contributions d'assurance et sur les frais de la Société de l'assurance automobile du Québec

MM. Pierre Marc Bellavance et Raynald Lafrance ainsi que Mme Micheline Dionne sont nommés membres du conseil d'experts sur les contributions d'assurance et sur les frais de la Société de l'assurance automobile du Québec.

Conseil de la magistrature

Mme Catherine Cartier est nommée membre du Conseil de la magistrature.

Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec

Mme Anik Trudel est nommée membre indépendante du conseil d'administration du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec.

Institut de technologie agroalimentaire du Québec

M. Alain Chalifoux est nommé de nouveau membre indépendant et désigné président du conseil d'administration de l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec.

Société de développement de la Baie James

MM. Lucas Del Vecchio et John Kitchen sont nommés membres du conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James.

Société de développement des entreprises culturelles

M. Stéphane Achard est nommé de nouveau membre indépendant et président du conseil d'administration de la Société de développement des entreprises culturelles.

Mme Myriam Achard est nommée membre indépendante du conseil d'administration de cette société et présidente de la Commission de la créativité numérique.

Mmes Geneviève Barsalou et Josée Robillard sont nommées de nouveau membres indépendantes du conseil d'administration de cette même société.

MM. Louis-Philip Bolduc, Mounir Kaddouri et Marc Matar sont nommés membres indépendants du conseil d'administration de cette même société.

M. David Chagnon est nommé membre indépendant du conseil d'administration de cette même société et président de la Commission des métiers d'art et du marché de l'art.

Mme Nicole Saint-Jean est nommée de nouveau membre du conseil d'administration de cette même société et présidente de la Commission du livre et de l'édition.

Société du Grand Théâtre de Québec

M. Steve Huot ainsi que Mme Sophie Lefrançois sont nommés de nouveau membres indépendants du conseil d'administration de la Société du Grand Théâtre de Québec.

Mme Cindy Ouellet est nommée membre indépendante du conseil d'administration de cette société.

Société de la Place des Arts de Montréal

Mme Louise St-Pierre est nommée de nouveau membre indépendante et présidente du conseil d'administration de la Société de la Place des Arts de Montréal.

M. Sandy Boutin est nommé membre du conseil d'administration de cette société.

Mmes Hélène David et Dominique St-Gelais sont nommées membres indépendantes du conseil d'administration de cette même société.

MM. Éric Gosselin et Alain Michaud ainsi que Mme Véronique Rankin sont nommés de nouveau membres indépendants du conseil d'administration de cette même société.

Société du Plan Nord

Mme Élizabeth Blais est nommée de nouveau membre indépendante et présidente du conseil d'administration de la Société du Plan Nord.

M. Gilles Couture ainsi que Mme Patricia Huet sont nommés de nouveau membres indépendants du conseil d'administration de cette société.

M. Lucas Del Vecchio est nommé membre du conseil d'administration de cette même société.

M. Réal Laporte est nommé de nouveau membre du conseil d'administration de cette même société.

M. Sylvain Ross est nommé de nouveau membre du conseil d'administration et qualifié comme membre indépendant de cette même société.

Société québécoise d'information juridique

Mmes Marie-Josée Amyot et Sylvie Bourdon ainsi que M. Stéphane Vidal sont nommés de nouveau membres indépendants du conseil d'administration de la Société québécoise d'information juridique.

Université du Québec à Chicoutimi

M. Pierre-Olivier Pedneault est nommé membre du conseil d'administration de l'Université du Québec à Chicoutimi.

Notes biographiques disponibles sur le site des emplois supérieurs.

SOURCE Cabinet de la première ministre

SOURCE : M. Maxime Roy, Directeur des relations médias, Cabinet de la première ministre, Tél. : 418 643-5321