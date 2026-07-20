Mission au Salon international de l'aéronautique de Farnborough : Le ministre Drainville au Royaume-Uni pour promouvoir l'expertise et les forces du Québec en aérospatiale

LONDRES, le 20 juill. 2026 /CNW/ -- Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Stratégie maritime, M. Bernard Drainville, sera présent à la 76e édition du Salon international de l'aéronautique de Farnborough, qui se déroule du 20 au 24 juillet au Royaume-Uni, pour promouvoir l'expertise et les forces de l'industrie aérospatiale du Québec. L'objectif : développer davantage ce secteur stratégique de l'économie québécoise appelé à jouer un rôle clé sur le marché de la sécurité et de la défense, notamment.

Lors de cette mission économique et commerciale, il sera accompagné de l'émissaire spécial pour le marché de la défense, M. Marc Parent, de la présidente-directrice générale d'Investissement Québec, Mme Bicha Ngo, ainsi que d'une délégation composée de 52 entreprises et organismes québécois, dirigée par Investissement Québec International, le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et la Délégation générale du Québec à Londres, en collaboration avec Aéro Montréal.

En plus d'échanger avec les dirigeants québécois présents au salon de Farnborough, le ministre rencontrera de nombreux représentants d'entreprises internationales actives dans l'industrie de l'aérospatiale et sur le marché de la sécurité et de la défense afin de mettre la table à d'éventuels partenariats et projets au Québec. Des rencontres sont aussi prévues avec des élus et des représentants gouvernementaux, dans le but de mettre de l'avant le rôle de leader du Québec dans les chaînes d'approvisionnement en aérospatiale et de réaffirmer sa volonté de devenir un partenaire incontournable sur le marché de la défense.

Le ministre prendra également la parole lors de divers événements, dont l'incontournable Rendez-vous avec le Québec. Ces tribunes seront l'occasion de promouvoir les atouts du Québec, dont la zone d'innovation Espace Aéro, et de mettre en valeur la capacité reconnue de ses entreprises à concevoir, à fabriquer et à certifier des technologies et des produits innovants, qui permettent de bâtir l'avenir de l'aérospatiale.

Citations :

« Le Salon international de l'aéronautique de Farnborough est le moment de promouvoir l'expertise et le leadership du Québec en aérospatiale, mais aussi de montrer qu'on a les atouts nécessaires pour être un partenaire de choix dans les chaînes d'approvisionnement de la sécurité et de la défense. Nos entreprises et nos organismes possèdent une capacité d'innover et un savoir-faire exceptionnels, qui font notre fierté, et je compte bien profiter des rencontres prévues pour faire valoir nos forces auprès de nos différents alliés et partenaires du Royaume-Uni et de partout dans le monde. »

Bernard Drainville, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Stratégie maritime

« Ce rendez-vous à Farnborough représente des opportunités de premier plan pour les entreprises québécoises de l'aérospatiale qui souhaitent accélérer leur croissance à l'international, particulièrement dans un contexte où le marché de la défense est en pleine effervescence. Grâce à son réseau d'experts au Québec et à l'étranger, Investissement Québec les accompagne à chaque étape de leur parcours, en leur donnant accès à des occasions de maillage privilégiées avec des partenaires et des donneurs d'ordres, en facilitant le développement de nouvelles relations d'affaires et en soutenant leur intégration aux chaînes d'approvisionnement mondiales. »

Bicha Ngo, présidente-directrice générale d'Investissement Québec

« Dans le contexte géopolitique actuel, les pays alliés recherchent des partenaires fiables, capables d'innover et de livrer. Le Québec répond à ces attentes. Grâce à l'expertise de nos entreprises et de nos centres de recherche, nous avons tout ce qu'il faut pour prendre une place encore plus importante dans les chaînes d'approvisionnement en défense. Ma présence à Farnborough vise à renforcer nos liens avec les acteurs internationaux et à créer des occasions concrètes pour les entreprises québécoises. »

Marc Parent, émissaire spécial pour le marché de la défense

Faits saillants :

Le Salon international de l'aéronautique de Farnborough, qui se tient à tous les deux ans en alternance avec le Salon international de l'aéronautique et de l'espace de Paris-Le Bourget, est l'un des plus importants rendez-vous mondiaux de l'industrie aérospatiale.

Aéro Montréal, la grappe aérospatiale du Québec, est un forum stratégique de concertation qui réunit l'ensemble des premiers dirigeants du secteur aérospatial québécois. La grappe contribue notamment au déploiement des activités de la zone d'innovation aérospatiale du Québec, Espace Aéro.

Espace Aéro réunit les grands donneurs d'ordres, les fournisseurs, les équipementiers, les milieux de l'enseignement et de la recherche ainsi que les talents de demain en aérospatiale au sein de trois pôles situés à Longueuil, à Mirabel et à Montréal. Ayant comme axes la décarbonation ainsi que l'autonomie et la sécurité des aéronefs, cet écosystème de recherche et de collaboration contribuera à la transformation durable du secteur.

Représentant plus de 230 entreprises, six maîtres d'œuvre de calibre mondial et plus de 43 000 emplois qualifiés, l'industrie aérospatiale québécoise est l'une des plus diversifiées au monde.

Le Québec compte plus de 430 entreprises actives dans le marché de la défense. À cela s'ajoutent plus de 900 entreprises (majoritairement des PME) et organismes prêts à intégrer les chaînes d'approvisionnement.

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SOURCE Cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Stratégie maritime

Source : Béatrice Déry, Directrice des communications et attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Stratégie maritime, Cell. : 581 745-5399, Courriel : [email protected]; Information : Relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Courriel : [email protected]