Solidifier le leadership du Québec en quantique - Québec soutient la poursuite du banc d'essai en communication quantique de Numana

MONTRÉAL, le 17 juill. 2026 /CNW/ -- Le ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises, M. Daniel Bernard, annonce une aide financière à Numana pour poursuivre le déploiement du banc d'essai en communication quantique Kirq. Cette initiative permet de faciliter le développement, la commercialisation et l'adoption des technologies quantiques par les entreprises et de positionner le Québec comme un leader dans le domaine.

Cette infrastructure de pointe réalise ses activités au sein de trois pôles situés dans la zone d'innovation DistriQ, à Sherbrooke, ainsi qu'à Québec et à Montréal. Elle dispose de corridors technologiques et d'une capacité à accueillir des expérimentations en conditions réelles. Kirq s'impose ainsi comme un réseau essentiel pour renforcer la souveraineté technologique du Québec, sécuriser les communications du futur et préparer la province à la transition postquantique.

L'appui gouvernemental, représentant 350 000 $, permettra donc de continuer d'accélérer la recherche et le développement de solutions technologiques collaboratives en communication quantique et postquantique afin d'assurer notamment la protection des données au Québec.

L'émergence d'une filière industrielle québécoise compétitive en technologies de communication quantique sera également bénéfique pour la croissance de secteurs stratégiques de notre économie, comme les télécommunications, la finance, la santé, le marché de la défense ainsi que les infrastructures énergétiques et manufacturières.

Citations :

« Kirq est essentielle pour bâtir une nouvelle ère de communication quantique au Québec et répondre aux enjeux de souveraineté numérique engendrés par le contexte actuel. En aidant Numana à poursuivre l'établissement de cet important réseau québécois, notre gouvernement favorise l'innovation technologique pour renforcer la compétitivité des PME et accroître l'autonomie du Québec. Soutenir Kirq, c'est poser un geste concret pour positionner davantage notre écosystème des technologies quantiques comme acteur de premier plan à l'international dans ce domaine d'avenir. »

Daniel Bernard, ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises

« Nous sommes extrêmement fiers de pouvoir compter sur le soutien du gouvernement du Québec, mais aussi sur sa collaboration pour préparer l'écosystème québécois en vue de protéger ses communications et ses données contre les attaques quantiques à venir. Le projet Kirq se concentre sur une technologie émergente à travers une approche concrète. En 2025, seize projets de recherche et de R-D industrielle ont été réalisés. Une première mondiale proposant un modèle d'interopérabilité impliquant des PME québécoises mises en relation avec un acteur mondial a été déployée au début 2026. Cette année, treize projets sont déjà en cours. L'initiative Kirq n'existerait pas sans ses contributeurs. Nous voulons donc remercier Luqia, anciennement l'Institut national d'optique, Distriq, l'Université de Sherbrooke, le COPL, au sein de l'Université Laval, INGO, au sein de l'ÉTS, Optech, Zù et tous les partenaires du banc d'essai. »

Bernard Duval, président-directeur général de Numana

Faits saillants :

Fondé en 2007, Numana est un organisme à but non lucratif qui contribue au dynamisme économique et social du Québec. Il rassemble les acteurs et actrices des milieux privé, institutionnel et public du secteur des technologies, afin de favoriser la collaboration autour d'objectifs communs et d'actions concertées.

Kirq est une infrastructure unique au Québec et au Canada consacrée à l'expérimentation, à la validation et à l'adoption des technologies de communication quantique et postquantique.

L'appui financier accordé à Numana figure au budget 2026 du gouvernement à la mesure Encourager l'adoption de l'IA et des technologies quantiques.

L'initiative Kirq répond à plusieurs objectifs de la Stratégie québécoise de recherche et d'investissement en innovation (SQRI²) 2022-2027 : renforcer la connexion entre les différents acteurs du cycle de l'innovation; prioriser des domaines et des technologies à fort impact, comme le secteur quantique et l'intelligence artificielle; faciliter l'accès aux ressources de l'écosystème d'innovation et les promouvoir en augmentant la disponibilité d'infrastructures en quantique au service des chercheurs et des entreprises.

La SQRI 2 propose la vision d'un Québec qui mise sur la recherche et l'innovation durable et inclusive pour exceller à l'échelle mondiale et créer plus de richesses économiques et sociales.

propose la vision d'un Québec qui mise sur la recherche et l'innovation durable et inclusive pour exceller à l'échelle mondiale et créer plus de richesses économiques et sociales. Située au cœur de Sherbrooke, DistriQ, Zone Innovation Quantique, bâtit un écosystème dynamique dans le secteur des sciences quantiques et des applications technologiques. Elle peut notamment compter sur l'apport d'entreprises et d'établissements d'enseignement et de recherche reconnus pour propulser le Québec comme chef de file de ce domaine à l'international.

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SOURCE Cabinet du ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises

Source : Juliette Ayachi, Attachée de presse, Cabinet du ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises, Cell. : 367 977-9913, Courriel : [email protected]; Information : Relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Courriel : [email protected]