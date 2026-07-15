Hôpital Charles-Le Moyne - Le projet d'agrandissement et de réaménagement va de l'avant

LONGUEUIL, QC, le 15 juill. 2026 /CNW/ - La première ministre du Québec, Christine Fréchette, confirme aujourd'hui que le projet d'agrandissement et de réaménagement à l'Hôpital Charles-Le Moyne franchit une étape déterminante et peut désormais aller de l'avant.

La première ministre était accompagnée de la ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Sonia Bélanger, de la ministre de la Santé du Canada, Marjorie Michel, de la députée de Marie-Victorin, Shirley Dorismond, et du député de Richelieu, Jean-Bernard Émond.

Le projet, estimé à près de 700 millions de dollars, permettra d'offrir à la population de la Montérégie des installations modernes, mieux adaptées aux besoins actuels, et d'améliorer de façon concrète l'accès à des soins sécuritaires et de qualité. Une somme de 28,2 millions de dollars proviendra du programme Fonds pour bâtir des collectivités fortes (FBCF), obtenu dans le cadre d'une entente avec le gouvernement fédéral.

Les travaux débuteront prochainement et la mise en service complète des nouvelles installations est prévue en 2032.

Citations :

« Aujourd'hui, on pose un geste concret pour améliorer l'accès aux soins pour la population de la Montérégie. Ce projet va permettre d'offrir des services plus rapides, plus sécuritaires et mieux adaptés aux besoins des Québécois. Nous démontrons à nouveau que nous travaillons très fort pour offrir des infrastructures de santé à la hauteur de ce que les citoyennes et les citoyens méritent. »

Christine Fréchette, première ministre du Québec

« Les besoins de la population évoluent, et nos infrastructures doivent évoluer elles aussi. Avec ce projet, nous investissons dans un hôpital qui sera mieux adapté aux réalités d'aujourd'hui et de demain. Les patients auront accès à des soins spécialisés dans des installations modernes, tandis que les équipes disposeront d'un environnement qui leur permettra d'offrir les meilleurs soins possible. »

Sonia Bélanger, ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

« Cet investissement fédéral pour l'agrandissement et le réaménagement de l'Hôpital Charles-Le Moyne permettra d'offrir à la population de la Montérégie des installations modernes, mieux adaptées aux besoins actuels, et d'améliorer de façon concrète l'accès à des soins sécuritaires et de qualité. L'annonce d'aujourd'hui démontre qu'en travaillant main dans la main avec le gouvernement du Québec, nous pouvons réaliser des projets concrets qui améliorent le quotidien des Québécoises et des Québécois. »

L'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé et députée de Papineau

« Ce projet représente un investissement important dans des infrastructures essentielles pour la population. Il est réalisé avec rigueur afin d'assurer une gestion responsable des fonds publics tout en générant des bénéfices durables pour la collectivité. Ce projet en Montérégie illustre concrètement notre volonté de planifier et de livrer des installations durables, adaptées aux besoins actuels et futurs. »

Eric Girard, ministre des Finances et ministre responsable des Infrastructures

« Je me réjouis d'annoncer aujourd'hui qu'un investissement fédéral contribuera à mener à terme l'important projet d'agrandissement et de réaménagement de l'Hôpital Charles-Le Moyne. Une fois complété, ce projet permettra d'améliorer l'accès à des soins de qualité pour les résidents de la Montérégie. Nous continuons de travailler avec le gouvernement du Québec pour répondre aux besoins en matière d'infrastructures en santé. »

L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« C'est une excellente nouvelle pour les citoyennes et citoyens de Longueuil et de toute la Montérégie. Cet agrandissement va faire une réelle différence dans leur quotidien en leur donnant accès à des soins plus rapides et à des installations modernes, près de chez eux. »

Shirley Dorismond, adjointe parlementaire du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (volet sciences de la vie) et députée de Marie-Victorin

« Je suis heureuse de souligner aujourd'hui que ce projet pourra aller de l'avant, entre autres grâce à un investissement du gouvernement du Canada. Il s'agit d'une excellente nouvelle pour les résidents de ma circonscription, qui pourront bientôt avoir accès à une offre accrue de soins de qualité dont ils ont besoin. »

Sherry Romanado, députée de Longueuil--Charles-LeMoyne et secrétaire parlementaire du ministre de la Défense nationale

« Ce projet est essentiel pour répondre à la croissance des besoins dans notre région. Il permettra aussi de mieux soutenir les équipes sur le terrain en leur offrant un environnement de travail mieux adapté à la réalité d'aujourd'hui. Je suis très fière de cette avancée concrète de notre gouvernement dans ce dossier. »

Audrey Bogemans, adjointe gouvernementale du ministre délégué aux Régions pour la Montérégie-Ouest et la Montérégie-Centre et députée d'Iberville

« La réalisation de ce projet d'envergure nous outillera pour mieux répondre à la croissance importante de la population et de ses besoins en plus de jouer pleinement notre rôle d'hôpital universitaire, de centre spécialisé et surspécialisé. Avec 16 salles de chirurgie, 30 lits de soins critiques, un TEP scan, des équipements et un environnement de pointe, ce grand chantier nous permet de préparer l'avenir de nos soins en santé. »

Richard Deschamps, PDG, Santé Québec Montérégie-Centre

Faits saillants :

Le projet prévoit la construction d'un agrandissement de six étages au-dessus de l'urgence actuelle, permettant de regrouper plusieurs secteurs critiques dans un même pavillon.

Le nombre de salles d'opération sera accru et l'organisation des soins sera entièrement repensée afin de mieux répondre à la demande croissante et de réduire les délais pour les patients. Le projet prévoit également la modernisation des espaces de chirurgie d'un jour et des soins critiques, ce qui contribuera à améliorer la fluidité du parcours des usagers ainsi que la qualité de leur expérience.

L'ajout de nouvelles capacités en imagerie, dont un TEP scan , permettra en outre à davantage de patients de recevoir leurs examens plus rapidement, dans leur région, sans avoir à se déplacer.

, permettra en outre à davantage de patients de recevoir leurs examens plus rapidement, dans leur région, sans avoir à se déplacer. Le financement fédéral découle de l'Entente relative aux infrastructures liées à la santé du FBCF, annoncée par la première ministre du Québec et le premier ministre du Canada le 2 juin 2026.

La Société québécoise des infrastructures (SQI) agit à titre de gestionnaire du projet.

SOURCE Cabinet de la première ministre

Sources : Élodie Masson, Attachée de presse, Cabinet de la première ministre du Québec, Tél. : 367 990-8017, [email protected]; Catherine Barbeau, Directrice des communications et des relations médias, Cabinet de la ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Tél. :514 554-4170