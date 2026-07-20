Avis aux médias - Agenda public de la première ministre du Québec - 21 juillet 2026

QUÉBEC, le 20 juill. 2026 /CNW/ -- Voici l'agenda public de la première ministre du Québec, Christine Fréchette, pour ce 21 juillet 2026. Veuillez noter que celui-ci peut changer sans préavis.

Participation à la rencontre annuelle du Conseil de la fédération

Lieu : Charlottetown, Île-du-Prince-Édouard

Rencontre entre les premiers ministres et les dirigeants des Organisations autochtones nationales (OAN)

Heure : 11 h 45 (heure locale)

Entretien avec le premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador, Tony Wakeham

Heure : 15 h 25 (heure locale)

Cérémonie de signature du Direct-to-Customer (DTC) Alcohol Plurilateral Sales Operating Agreement

Heure : 16 h 00 (heure locale)

Entretien avec le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford

Heure : 16 h 45 (heure locale)

SOURCE Cabinet de la première ministre

Source : Élodie Masson, Attachée de presse, Cabinet de la première ministre du Québec, 367 990-8017, [email protected]