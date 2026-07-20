Avis aux médias - Agenda public de la première ministre du Québec - 21 juillet 2026
Nouvelles fournies parCabinet de la première ministre
20 juil, 2026, 22:11 ET
QUÉBEC, le 20 juill. 2026 /CNW/ -- Voici l'agenda public de la première ministre du Québec, Christine Fréchette, pour ce 21 juillet 2026. Veuillez noter que celui-ci peut changer sans préavis.
Participation à la rencontre annuelle du Conseil de la fédération
Lieu : Charlottetown, Île-du-Prince-Édouard
Rencontre entre les premiers ministres et les dirigeants des Organisations autochtones nationales (OAN)
Heure : 11 h 45 (heure locale)
Entretien avec le premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador, Tony Wakeham
Heure : 15 h 25 (heure locale)
Cérémonie de signature du Direct-to-Customer (DTC) Alcohol Plurilateral Sales Operating Agreement
Heure : 16 h 00 (heure locale)
Entretien avec le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford
Heure : 16 h 45 (heure locale)
SOURCE Cabinet de la première ministre
Source : Élodie Masson, Attachée de presse, Cabinet de la première ministre du Québec, 367 990-8017, [email protected]
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