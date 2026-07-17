Appui à l'École de technologie supérieure - Québec soutient la construction d'un nouveau pavillon de génie aérospatial à Longueuil

LONGUEUIL, QC, le 17 juill. 2026 /CNW/ -- Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Stratégie maritime, M. Bernard Drainville, le ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises, M. Daniel Bernard, et la ministre de l'Enseignement supérieur et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Martine Biron, annoncent un soutien financier à l'École de technologie supérieure (ÉTS) pour la construction d'un nouveau pavillon de génie aérospatial sur les terrains de l'École nationale d'aérotechnique (ÉNA) du Cégep Édouard-Montpetit.

Grâce à un appui gouvernemental pouvant aller jusqu'à 33 millions de dollars, cette infrastructure de pointe sera propice à l'émergence de projets de recherche structurants et à la formation d'une relève scientifique par le Département de génie aérospatial de l'ÉTS. L'initiative vise la construction d'un bâtiment sur trois étages qui comprendra des salles de cours, des laboratoires, une grappe de recherche et des espaces communs pour la population étudiante ainsi que les membres du corps professoral et du personnel. Cette nouvelle installation repose sur les synergies possibles entre les deux niveaux d'enseignement en vue de répondre aux besoins actuels et futurs de l'industrie.

Le nouveau pavillon de l'ÉTS permettra de faciliter la collaboration avec des partenaires industriels et de l'enseignement, notamment l'ÉNA et le Centre technologique en aérospatiale (CTA), afin de développer des solutions technologiques de pointe pour le secteur. Il renforcera ainsi la capacité d'innovation du Québec dans le domaine, en plus de soutenir sa position en matière de R-D et sa compétitivité à l'échelle internationale. Ces retombées rejoignent non seulement le projet des Zones d'innovation Québec, mais également la Stratégie québécoise de l'aérospatiale et la Stratégie québécoise de recherche et d'investissement en innovation (SQRI2) 2022-2027.

Citations :

« La construction du nouveau pavillon de l'ÉTS au cœur de la zone d'innovation Espace Aéro vient solidifier notre écosystème québécois en aérospatiale. Avec cette nouvelle installation, on investit dans ce qui fait la force du Québec : des talents, de la recherche de calibre mondial et des partenariats étroits avec notre industrie. On donne à nos entreprises les moyens d'innover et de demeurer compétitives, et l'on forme ici, au Québec, la relève qui contribuera à bâtir l'aérospatiale de demain. »

Bernard Drainville, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Stratégie maritime

« L'aménagement de cette nouvelle infrastructure spécialisée et moderne sera bénéfique pour accroître la capacité de recherche, de transfert et d'innovation des entreprises qui développent des applications industrielles en aérospatiale. C'est avec ce genre d'initiative structurante que l'on va pouvoir maintenir notre leadership et accroître la compétitivité de nos PME à l'international dans ce secteur clé de notre économie. »

Daniel Bernard, ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises

« Avec ce nouveau pavillon, le Département de génie aérospatial de l'ÉTS pourra offrir à ses étudiants un environnement hautement fonctionnel et moderne pour développer leurs compétences et contribuer à des projets de recherche ambitieux. Nos étudiants auront ainsi accès à des installations à la fine pointe de la technologie, un atout essentiel pour leur réussite et leur avenir professionnel. Je suis heureuse de la réalisation de cette initiative, qui favorisera le maillage entre l'ÉTS et l'ÉNA du Cégep Édouard-Montpetit et qui contribuera à former la relève étudiante dans un secteur d'avenir pour le Québec. »

Martine Biron, ministre de l'Enseignement supérieur et ministre responsable de la Condition féminine

« C'est une excellente nouvelle pour l'industrie et une grande fierté pour les citoyens de Vachon. Avec ce nouveau pavillon de l'ÉTS à Saint-Hubert, on vient renforcer un écosystème déjà reconnu en aérospatiale et l'on crée un milieu propice à l'innovation, à la formation de la relève et à la création d'emplois de qualité. Toute la communauté va profiter de cette initiative, qui va contribuer au rayonnement du Québec. »

Ian Lafrenière, député de Vachon, ministre de la Sécurité intérieure et ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit

« Je souhaite remercier le gouvernement du Québec pour son soutien au financement du projet de construction d'un nouveau pavillon de génie aérospatial de l'ÉTS à Longueuil. Au-delà d'un pavillon, c'est tout un écosystème de formation et de recherche que nous bâtissons avec nos partenaires, l'ÉNA et le CTA, tous deux affiliés au Cégep Édouard-Montpetit, sur le site de l'Aérocampus, soutenu avec conviction par la Ville de Longueuil. Grâce à tous ces appuis, nous pourrons contribuer plus que jamais au succès d'un des secteurs industriels les plus structurants. Les défis auxquels fait face l'industrie aérospatiale sont complexes et nécessitent une approche multidisciplinaire pour permettre au Québec de demeurer un leader mondial. »

Kathy Baig, directrice générale et cheffe de la direction de l'ÉTS

« L'ÉNA se réjouit de la concrétisation de ce projet, qui s'inscrit dans une vision commune : faire de l'Aérocampus un pôle d'enseignement et de recherche collégial et universitaire misant sur les synergies possibles entre ces deux niveaux d'enseignement, afin de répondre aux besoins actuels et futurs de l'industrie. À cet égard, cette première phase vient amorcer le développement de l'Aérocampus, qui aura pour objectif de développer la capacité nécessaire à garantir le succès du domaine de l'aérospatiale, un fleuron de l'économie québécoise, et à venir réaffirmer sa compétitivité sur la scène internationale. »

Benoit Lecours, président du conseil d'administration du Cégep Édouard-Montpetit et de l'ÉNA

« Nous sommes fiers d'annoncer l'Aérocampus, le projet d'ancrage du pôle Longueuil, le cœur de notre zone d'innovation. C'est un signal fort envoyé aux entreprises et aux investisseurs : Longueuil se positionne comme un environnement intégré de recherche, de formation et d'innovation, capable de rivaliser avec les grands centres aérospatiaux nord-américains. Ce projet contribuera à faire de notre territoire un pôle économique de premier plan, porteur de retombées durables pour l'ensemble de notre communauté. »

Catherine Fournier, mairesse de Longueuil

« L'Aérocampus rassemblera au même endroit l'ÉTS, l'ÉNA, le CTA et des partenaires industriels pour former la prochaine génération d'ingénieurs, de techniciens et de chercheurs dont notre industrie aérospatiale a besoin. Ce sera aussi un véritable accélérateur d'innovation, où entreprises, chercheurs et étudiants pourront collaborer sur des enjeux d'avenir, comme la décarbonation, le spatial et la mobilité aérienne avancée. Au-delà des infrastructures que l'on annonce aujourd'hui, l'Aérocampus est un projet qui crée des occasions de carrières pour nos jeunes et de partenariats concrets pour nos entreprises. »

Sylvain Lambert, conseiller municipal de Longueuil et membre du comité exécutif, infrastructures, transition écologique et zone aérospatiale

Faits saillants :

Depuis 1974, l'ÉTS se consacre au développement technologique et économique du Québec.

Créé en 2023, le Département de génie aérospatial de l'ÉTS vise à soutenir la croissance de l'aérospatiale, un secteur florissant au Canada et une source importante d'emplois de haut niveau et de développement économique et commercial, tout particulièrement au Québec.

En 2024, la majorité de la R-D canadienne en aérospatiale se faisait dans la grande région de Montréal.

La collaboration du Cégep Édouard-Montpetit joue aussi un rôle déterminant dans la réussite de ce projet. Ce partenariat interordre favorise le partage des espaces et la complémentarité des ressources et des savoir-faire, au bénéfice de la communauté étudiante et du développement de l'enseignement supérieur.

L'aide financière du gouvernement du Québec comprend : une somme maximale de 21 millions de dollars du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie provenant du Programme de soutien aux organismes de recherche et d'innovation, volet Soutien au financement d'infrastructures de recherche et d'innovation publiques; un montant de 12 millions de dollars du ministère de l'Enseignement supérieur pour financer les espaces destinés au volet enseignement du projet.

Espace Aéro, la zone d'innovation aérospatiale du Québec, réunit les grands donneurs d'ordres, les fournisseurs, les équipementiers, les milieux de l'enseignement et de la recherche ainsi que les talents de demain au sein de trois pôles situés à Longueuil, à Mirabel et à Montréal. Ayant comme axes la décarbonation de même que l'autonomie et la sécurité des aéronefs, cet écosystème de recherche et de collaboration contribuera à la transformation durable du secteur.

La SQRI2 propose la vision d'un Québec qui mise sur la recherche et l'innovation durable et inclusive pour exceller à l'échelle mondiale et créer plus de richesses économiques et sociales. À terme, quelque 7,5 milliards de dollars auront été investis pour continuer de bâtir notre vision d'un Québec ambitieux et audacieux.

Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie sur les réseaux sociaux :

SOURCE Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie

Sources : Béatrice Déry, Directrice des communications et attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Stratégie maritime, Cell. : 581 745-5399, Courriel : [email protected]; Juliette Ayachi, Attachée de presse, Cabinet du ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises, Cell. : 367 977-9913, Courriel : [email protected]; Frédérique Verreault, Directrice adjointe et conseillère politique, Cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur et ministre responsable de la Condition féminine, Tél. : 581 997-0273, Courriel : frédé[email protected]; Information : Relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Courriel : [email protected]