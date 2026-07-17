Contribuer à la transition énergétique un projet à la fois - Québec accorde 20 M$ pour la création de l'Espace MCS +

SHAWINIGAN, QC, le 17 juill. 2026 /CNW/ -- Le ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises, M. Daniel Bernard, annonce un financement de 20 millions de dollars au Cégep de Shawinigan pour soutenir la création de l'Espace MCS + au Centre d'entrepreneuriat Alphonse-Desjardins Shawinigan. Ce projet, estimé à plus de 22 millions de dollars, comprend la réalisation de travaux d'aménagement, notamment pour y relocaliser les activités du Centre national en électrochimie et en technologies environnementales (CNETE), de même que l'acquisition d'équipements scientifiques structurants.

L'Espace MCS + répondra à la croissance soutenue de la demande industrielle en électrochimie, en matériaux avancés et en batteries, et sera un acteur clé dans la valorisation des minéraux critiques et stratégiques (MCS). Il sera doté de plateformes technologiques de pointe et de laboratoires spécialisés destinés au développement, à la validation et au transfert de technologies vers les entreprises.

La nouvelle infrastructure de recherche couvrira l'ensemble de la chaîne de valeur des MCS, allant de leur transformation et de leur purification jusqu'à leur intégration dans des matériaux fonctionnels, des composants de batteries, des piles à combustible et des applications dans le secteur de la défense. Elle constituera une organisation phare au cœur de la zone d'innovation de la Vallée de la transition énergétique.

Citations :

« Voilà un projet porteur qui favorisera la collaboration entre les entreprises, les centres de recherche et les établissements d'enseignement dans la région de la Mauricie et à travers le Québec! L'Espace MCS + permettra, entre autres, de développer des technologies recherchées et ouvrira la voie à des solutions prometteuses, par exemple dans le secteur de la défense, un domaine prioritaire pour nous. »

Daniel Bernard, ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises

« L'Espace MCS + positionnera le Cégep de Shawinigan et le CNETE comme des chefs de file en recherche appliquée dans le domaine des MCS. En dotant nos chercheurs d'infrastructures et d'équipements à la fine pointe de la technologie, nous leur donnons les moyens de développer des solutions concrètes et innovantes pour nos entreprises. C'est un investissement dans la recherche d'aujourd'hui pour bâtir l'économie de demain. »

Martine Biron, ministre de l'Enseignement supérieur et ministre responsable de la Condition féminine

Faits saillants :

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SOURCE Cabinet du ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises

Sources : Juliette Ayachi, Attachée de presse, Cabinet du ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises, Cell. : 367 977-9913, Courriel : [email protected]; Frédérique Verreault, Directrice adjointe et conseillère politique, Cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur et ministre responsable de la Condition féminine, Tél. : 581 997-0273, Courriel : frédé[email protected]; Information : Relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Courriel : [email protected]