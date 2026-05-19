INVITATION AUX MÉDIAS - Annonce concernant Nouveau Monde Graphite

SAINT-MICHEL-DES-SAINTS, QC, le 19 mai 2026 /CNW/ - Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie du Québec et ministre responsable de la Stratégie maritime, M. Bernard Drainville, invite les représentants des médias à une annonce concernant Nouveau Monde Graphite. Pour l'occasion, le premier ministre du Canada, le très honorable Mark Carney, sera également présent.

Date : Le 19 mai 2026



Heure : 10 h 30



Endroit : Saint-Michel-des-Saints

Les journalistes qui souhaitent se rendre sur place doivent obligatoirement confirmer leur présence et transmettre une demande d'accréditation, en précisant leur nom et leur adresse courriel, à l'adresse suivante : [email protected]. L'adresse précise de l'événement leur sera alors transmise. Seuls les représentants des médias dûment accrédités pourront accéder à la salle.

SOURCE Cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Stratégie maritime

Source : Béatrice Déry, Directrice des communications et attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Stratégie maritime, Cell. : 581 745-5399, Courriel : [email protected] ; Information : Relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Courriel : [email protected]