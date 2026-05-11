Saison été-automne 2026 - Le Saguenay-Lac-Saint-Jean vibrera au rythme de la saison des festivals et des événements touristiques

QUÉBEC, le 11 mai 2026 /CNW/ - À l'aube de la saison estivale et automnale, la ministre du Tourisme, Mme Amélie Dionne, la députée de Roberval et adjointe gouvernementale régionale du ministre délégué aux Régions (Saguenay-Lac-Saint-Jean), Mme Nancy Guillemette, de même que le caucus des députés du Saguenay-Lac-Saint-Jean sont fiers d'annoncer un soutien financier de 702 800 $ pour 18 festivals et événements touristiques qui se dérouleront dans la région au cours des prochains mois, offrant aux citoyens et aux visiteurs des occasions de se rassembler, de découvrir celle-ci et de célébrer.

Cet appui important confirme la volonté du gouvernement de faire des festivals et des événements touristiques un levier majeur d'attractivité et de vitalité économique pour le Québec.

Chaque année, ces rendez-vous attirent des millions de visiteurs, soutiennent des centaines d'emplois et contribuent à faire vivre les communautés, les commerces de proximité et les attraits touristiques. Des festivals culturels aux compétitions sportives, en passant par les événements gourmands et agricoles, ils font du Québec une destination accueillante et vivante, mettent en valeur les talents d'ici et stimulent les économies locales dans toutes les régions.

Citations :

« Les festivals et événements de petite et de grande envergure dynamisent le Québec, enrichissent son offre touristique et attirent des visiteurs chez nous en toute saison. Ils contribuent à notre notoriété comme destination touristique par excellence. Avec l'annonce d'aujourd'hui, notre gouvernement réaffirme l'importance qu'il accorde à ces rendez-vous qui mettent en lumière le caractère accueillant, vibrant et unique de nos régions. Les retombées positives de ces véritables locomotives économiques profitent à l'ensemble de nos communautés. »

Amélie Dionne, ministre du Tourisme

« Les festivals et événements touristiques comptent parmi ces rendez-vous qui font du Saguenay-Lac-Saint-Jean une destination reconnue pour la qualité de son offre événementielle et de son accueil. Ces rassemblements favorisent le rayonnement de la région et incitent notamment les adeptes de culture et de sport ainsi que les épicuriens à venir s'émerveiller devant le talent de nos artistes, de nos athlètes et de nos producteurs alimentaires. J'invite les festivaliers à en profiter en grand nombre. »

Eric Girard, député de Lac-Saint-Jean et ministre délégué au Développement économique régional

« La saison estivale offre des moments par excellence qui nous permettent de nous rassembler en famille ou entre amis et de nous divertir. Que ces rendez-vous soient musicaux, sportifs ou gourmands, ils contribuent à l'effervescence de notre région et je suis heureuse que notre gouvernement s'y associe. Représentant une vitrine incomparable pour nos artisans de l'industrie événementielle, ils enrichissent notre offre touristique. »

Nancy Guillemette, députée de Roberval et adjointe gouvernementale régionale du ministre délégué aux Régions (Saguenay-Lac-Saint-Jean)

« L'offre touristique du Saguenay-Lac-Saint-Jean est riche et diversifiée. La multitude de festivals et d'événements qui s'y déroulent nous permet de proposer aux visiteurs plusieurs expériences intéressantes, toutes plus originales les unes que les autres. Il s'agit d'une façon authentique de partir à la découverte de la région. »

Yannick Gagnon, député de Jonquière

Faits saillants :

L'aide financière se répartit comme suit :

Festival ou événement Aide financière Festival international des rythmes du monde 68 000 $ Festival du cowboy de Chambord 40 000 $ Jonquière en musique 68 000 $ La Noce 99 000 $ Mamuhitunanu - Grand rassemblement des Premières Nations 44 000 $ Traversée internationale du lac Saint-Jean 53 000 $ Festival des bières du monde de Saguenay 38 000 $ Les Grands Crus musicaux de Saguenay 71 000 $ Festival des vins de Saguenay 47 000 $ Festirame 45 800 $ Festival d'humour d'Alma 11 000 $ Ultra-Trail du Fjord du Saguenay 13 000 $ Festival Gymkhana de Falardeau 9 000 $ Far West'ival 9 000 $ Festival country de Labrecque 15 000 $ Festival de la chanson de Saint-Ambroise 27 000 $ Festival de la gourgane d'Albanel 18 000 $ Festival Les Grandes Veillées 27 000 $ Total 702 800 $

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques permet de soutenir des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.

Ses objectifs généraux sont les suivants : renforcer le positionnement de la destination québécoise sur la scène nationale et internationale; favoriser le développement des rassemblements touristiques dans une approche responsable et durable, et ce, dans tout le Québec; accroître les retombées économiques pour les communautés locales et les régions.

Chaque année, ce programme permet d'appuyer la tenue de près de 300 rendez-vous partout au Québec, attirant des millions de visiteurs et générant quelque 24 millions de jours de participation.

Les projets soutenus dans le cadre de ce programme doivent répondre à des obligations en matière de développement durable.

Ce programme contribue à l'atteinte de plusieurs objectifs de la Stratégie de croissance durable du tourisme 2025-2030, notamment par rapport au développement et à la structuration de l'offre touristique ainsi qu'au tourisme responsable et durable.

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SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Source : Justine Vézina, Direction des communications et des relations médias, Cabinet de la ministre du Tourisme, 418 554-0551, [email protected]; Renseignements : Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, 418 643-5959, poste 73488, [email protected]