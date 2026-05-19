Appui à Nouveau Monde Graphite - Québec mise sur la filière des minéraux critiques et stratégiques

SAINT-MICHEL-DES-SAINTS, QC, le 19 mai 2026 /CNW/ - Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Stratégie maritime, M. Bernard Drainville, a annoncé aujourd'hui un investissement dans Nouveau Monde Graphite, lors de la première pelletée de terre lançant les travaux de son projet minier, la mine de graphite Matawinie, à Saint-Michel-des-Saints, dans Lanaudière. Pour l'occasion, le premier ministre du Canada, le très honorable Mark Carney, et le chef de la Nation atikamekw de Manawan, M. Sipi Flamand, étaient également présents à l'annonce.

Ce projet, qui est le fruit d'un partenariat avec la Nation atikamekw de Manawan, permettra de soutenir le développement de Nouveau Monde Graphite, un acteur clé de la filière québécoise des minéraux critiques et stratégiques.

L'investissement de 85 millions de dollars proviendra du fonds Capital ressources naturelles et énergie (CRNE), qui est administré par Investissement Québec à titre de mandataire, et prendra la forme d'une participation à l'actionnariat de l'entreprise. Cette contribution reflète la volonté du gouvernement de favoriser l'extraction et la transformation des minéraux critiques et stratégiques sur son territoire.

La mine de Nouveau Monde Graphite permettra notamment d'alimenter l'usine de matériaux de batteries de l'entreprise à Bécancour. Le projet soutiendra la création de plusieurs centaines d'emplois pendant la construction et environ 300 emplois permanents de qualité à terme, stimulant ainsi le développement économique des régions du Québec.

Estimé à plus d'un milliard de dollars, le projet global de Nouveau Monde Graphite contribuera à renforcer la position du Québec en tant que chef de file dans le secteur des minéraux critiques et stratégiques. Le graphite est un minerai nécessaire dans des filières en forte croissance comme les technologies propres, l'électrification des transports, les batteries et la défense.

En misant sur la transformation et la valorisation du graphite ici même, le gouvernement souhaite maximiser les retombées économiques et consolider l'autonomie et la sécurité économique du Québec.

Citations :

« Le Québec possède de nombreux atouts pour se distinguer comme plaque tournante des minéraux critiques et stratégiques à l'international. Le projet de Nouveau Monde Graphite en fait partie! Il nous permettra d'être un leader dans la valorisation du graphite, alors que la demande pour ce minerai est en forte croissance partout dans le monde, notamment pour le marché de la défense et le développement des énergies renouvelables. »

Bernard Drainville, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Stratégie maritime

« Notre territoire regorge de ressources et de réserves minérales importantes qui peuvent être utilisées comme matières premières pour la transition énergétique et technologique. En combinant l'exploitation du graphite et son savoir-faire, Nouveau Monde Graphite devient un acteur clé de la chaîne d'approvisionnement liée aux batteries et aux énergies renouvelables pour un avenir durable au Québec. »

Kateri Champagne Jourdain, ministre des Ressources naturelles et des Forêts

« En plus de créer des emplois en région, la mine Matawinie et l'usine de transformation de Nouveau Monde Graphite vont renforcer notre expertise dans l'exploitation et la valorisation du graphite extrait du sol québécois. Je suis heureuse de voir que ce projet sécurisera un approvisionnement local de ce minerai stratégique, ce qui générera des retombées considérables pour notre collectivité. »

Caroline Proulx, députée de Berthier

« L'équipe de Nouveau Monde Graphite est centrée sur l'exécution. Avec le financement en place pour la mine Matawinie, nous avons amorcé la construction de ce qui devrait devenir la première et la plus importante production intégrée, du minerai aux matériaux de graphite avancés, du G7. Cette progression rigoureuse est essentielle pour livrer à nos clients un approvisionnement local et responsable en graphite naturel à un moment où la sécurité des chaînes d'approvisionnement devient de plus en plus critique. Dans un contexte d'évolution des dynamiques de marché et des conditions commerciales, la pertinence de notre proposition de valeur ne fait que se renforcer, alliant avantage juridictionnel, durabilité et résilience des chaînes d'approvisionnement. »

Éric Desaulniers, fondateur, président et chef de la direction de Nouveau Monde Graphite

Faits saillants :

Créée en 2012, Nouveau Monde Graphite est une société intégrée qui développe des opérations responsables d'exploitation minière et de traitement avancé de graphite carboneutre pour les domaines de l'énergie, de la technologie de pointe et de la fabrication manufacturière.

La mine Matawinie a un potentiel d'extraction global de plus de 2,56 millions de tonnes de minerai sur une période d'exploitation de vingt-cinq ans et une production de concentré de graphite moyenne prévue de 106 000 tonnes par année.

Administré par Investissement Québec à titre de mandataire du gouvernement, le fonds CRNE constitue le véhicule à privilégier pour les investissements dans les entreprises exploitant des ressources naturelles et assurant leur transformation au Québec. Ce fonds vise l'enrichissement de la collectivité et soutient la réalisation de projets d'investissement avec des perspectives de rentabilité, en plus d'un potentiel de retombées économiques notables pour le Québec.

Ce projet rejoint la vision du gouvernement déployée dans le cadre de la Stratégie québécoise pour la valorisation des minéraux critiques et stratégiques 2025-2031, soit celle de faire du Québec une véritable plaque tournante des minéraux critiques et stratégiques sur la scène internationale.

Rappelons que Nouveau Monde Graphite a conclu des ententes de collaboration avec la municipalité de Saint-Michel-des-Saints, ainsi qu'avec la Nation atikamekw de Manawan pour le développement et l'exploitation de la mine Matawinie. Un comité de suivi assure la surveillance environnementale et sociale de ce projet minier.

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SOURCE Cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Stratégie maritime

Sources : Béatrice Déry, Directrice des communications et attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Stratégie maritime, Cell. : 581 745-5399, Courriel : [email protected]; Naomy Martin, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Tél. : 367 977-7465, Courriel : [email protected]; Pierre Lasalle, Bureau de circonscription de la députée de Berthier, Tél. : 450 586-3171, Courriel : [email protected]; Information : Relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Courriel : [email protected]