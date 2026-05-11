Des entreprises québécoises toujours plus compétitives - Québec soutient Kruger dans la diversification de ses activités à Trois-Rivières

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 11 mai 2026 /CNW/ - Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Stratégie maritime, M. Bernard Drainville, le député de Trois-Rivières, ministre du Travail et ministre responsable des Relations canadiennes, M. Jean Boulet, ainsi qu'Investissement Québec annoncent un soutien financier à Kruger pour mettre en place une nouvelle production de matériaux non tissés biodégradables destinés à la fabrication de lingettes, à son usine Wayagamack de Trois-Rivières. Pour l'occasion, la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, l'honorable Mélanie Joly, était également présente à l'annonce.

Grâce à un appui de plus de 65 millions de dollars, l'entreprise pourra diversifier les activités de son usine reconnue jusqu'à maintenant pour la production de papier spécialisé.

Ce projet permettra à Kruger de fabriquer un matériau composé d'ingrédients naturels, sans plastique ni agents chimiques. Le produit sera entièrement biodégradable et compostable, une avancée importante dans un marché où plus de 80 % des lingettes contiennent encore du plastique.

Kruger utilisera une technologie unique en Amérique du Nord, ce qui confirme le savoir-faire et la capacité d'innovation du Québec.

Évalué à plus de 333 millions de dollars, le projet mènera à la création de 56 emplois permanents et favorisera le développement économique de la Mauricie. En contribuant à sa réalisation, le gouvernement appuie l'innovation, le développement durable et l'essor des régions.

Citations :

« Kruger, c'est une entreprise phare pour le Québec et pour la Mauricie. Avec ces investissements, elle pourra diversifier davantage ses activités tout en créant de la richesse et de nombreux emplois de qualité pour les gens d'ici. Lorsqu'on aide nos entreprises à se distinguer sur de nouveaux marchés, on solidifie les atouts du Québec et on s'assure de faire rayonner son savoir-faire partout dans le monde. »

Bernard Drainville, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Stratégie maritime

« Cet investissement dans Kruger vise à protéger et à créer des emplois industriels de qualité ici même, tout en renforçant la résilience économique du Canada. En soutenant des processus innovants axés sur la productivité, nous aidons les entreprises canadiennes à être compétitives et à s'imposer dans une économie mondiale en constante évolution. »

L'honorable Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec

« Alors que les consommateurs privilégient de plus en plus les produits écoresponsables, Kruger possède tous les atouts nécessaires, avec ce projet, pour se distinguer dans le marché en croissance des lingettes. En Mauricie, on a la chance de pouvoir compter sur de nombreuses entreprises qui, comme Kruger, sont prêtes à réaliser des investissements stratégiques parce qu'elles savent que leur réussite repose sur le développement durable et l'innovation. Nous sommes donc ravis d'appuyer leurs projets, qui font la fierté des gens d'ici et contribuent au dynamisme de notre économie régionale. »

Jean Boulet, député de Trois-Rivières, ministre du Travail et ministre responsable des Relations canadiennes

« Nous accompagnons Kruger dans ses projets de croissance et de modernisation depuis de nombreuses années, et nous sommes heureux de lui donner les moyens de diversifier ses activités et ses marchés de commercialisation et d'exportation. Pour que nos entreprises demeurent compétitives, elles doivent non seulement miser sur la productivité, mais aussi s'appuyer sur leurs forces pour innover et se diversifier, comme Kruger le fait ici à Trois-Rivières. »

Bicha Ngo, présidente-directrice générale d'Investissement Québec

« Nous tenons à saluer le soutien du gouvernement du Québec et d'Investissement Québec, un appui déterminant pour la réalisation de projets innovateurs comme celui que nous annonçons aujourd'hui. La création de notre nouvelle division spécialisée dans les matériaux non tissés 100 % naturels s'inscrit directement dans notre stratégie de diversification à long terme. Ce projet va nous permettre de faire évoluer notre expertise manufacturière vers un secteur innovant, tout en restant fidèles à notre mission de développer des produits essentiels plus durables. »

Éric Ashby, vice-président à la direction et chef de l'exploitation de Kruger

Faits saillants :

Fondée à Montréal en 1904, l'entreprise Kruger est spécialisée dans la production de pâtes, de papiers et de cartons ainsi que dans les secteurs de l'emballage, du recyclage et de l'énergie renouvelable. Elle génère quelque 3 076 emplois au Québec répartis sur onze sites d'activités.

Le soutien du gouvernement accordé à Kruger, par l'entremise d'Investissement Québec à titre de mandataire, comprend un prêt de 35 millions de dollars ainsi qu'une souscription à des parts de Kruger pâtes et papiers holding S.E.C. à hauteur de 5 025 000 $.

De son côté, Investissement Québec a attribué, à même ses fonds propres, un montant de 25 millions de dollars à l'entreprise pour appuyer ce projet de diversification.

Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie sur les réseaux sociaux :

Investissement Québec sur les réseaux sociaux :

SOURCE Cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Stratégie maritime

Sources : Béatrice Déry, Directrice des communications et attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Stratégie maritime, Cell. : 581 745-5399, Courriel : [email protected]; Gabrielle Landry, Directrice adjointe, relations médias, Cabinet de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, Courriel : [email protected]; Jérôme Dufour, Attaché de presse, Cabinet du ministre du Travail et ministre responsable des Relations canadiennes, Tél. : 438 518-9207, Courriel : [email protected]; Information : Relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Courriel : [email protected]; Samuel Bergeron, Conseiller - Médias et affaires gouvernementales, Investissement Québec, Tél. : 263 999-8144