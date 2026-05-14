Développement économique régional - Québec maintient son appui aux créneaux d'excellence pour bâtir des régions toujours plus fortes

QUÉBEC, le 14 mai 2026 /CNW/ - Le ministre délégué au Développement économique régional, M. Eric Girard, annonce un financement pour continuer de soutenir le fonctionnement des 24 créneaux d'excellence1 du Québec, qui favorisent la synergie industrielle dans des secteurs stratégiques de l'économie tels que les technologies, l'agroalimentaire, le bois et la construction, la transformation métallique et les matériaux avancés.

Ce soutien de 6 millions de dollars, réparti sur trois ans, réaffirme l'engagement du gouvernement envers un développement régional basé sur des expertises sectorielles solides, la création de réseaux industriels et la réalisation de projets collaboratifs structurants. Grâce aux créneaux d'excellence, les entreprises québécoises peuvent en effet bénéficier du savoir-faire local et de la force collective pour augmenter leur productivité et leur compétitivité, tout en contribuant à dynamiser le tissu économique régional.

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1 La liste des créneaux d'excellence est présentée en annexe.

Citation :

« Les créneaux d'excellence agissent comme des catalyseurs dans le développement économique de nos régions. Nous sommes donc fiers de soutenir la poursuite de leurs activités, qui favorisent des projets communs et des partenariats dans des secteurs stratégiques. C'est en misant sur l'innovation et la collaboration que nous bâtissons l'économie de demain, et que nos entreprises peuvent assurer leur croissance et créer de la richesse durable au Québec. »

Eric Girard, ministre délégué au Développement économique régional

Faits saillants :

Le financement accordé pour le fonctionnement des créneaux d'excellence s'inscrit dans le cadre du budget 2025-2026 du gouvernement du Québec.

Un créneau d'excellence se définit comme un ensemble d'entreprises d'un même territoire qui mène des activités économiques interreliées, et qui vise à se démarquer sur les marchés par des compétences distinctives et une approche collaborative.

Il existe 24 créneaux d'excellence au Québec, qui sont répartis dans 14 régions et dans 12 secteurs d'activité économiques.

Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie sur les réseaux sociaux :

ANNEXE - Liste des créneaux d'excellence par région

Région(s) Créneau(x) d'excellence Bas-Saint-Laurent • Écoconstruction • Tourbe et substrats • Acéricole • Ressources, sciences et technologies marines Chaudière-Appalaches • Alliance Polymères Québec • Bois Chaudière-Appalaches • Acéricole • Aliments Santé • TechniTextile Québec Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine • Nuvéo • Ressources, sciences et technologies marines Centre-du-Québec • Connect Bois • Conception et fabrication de machines • TechniTextile Québec Montérégie • TransformAction • Réseau de la transformation métallique du Québec • TechniTextile Québec Estrie • SAGE-Innovation • InnoCaoutchouc360 • Acéricole Capitale-Nationale • Aliments Santé • Québec EPIX Mauricie • Conception et fabrication de machines Lanaudière • Alliance Métal Québec Saguenay-Lac-Saint-Jean • AgroBoréal • Drones civils et commerciaux • Transformation Aluminium Côte-Nord • Tourbe et substrats • Ressources, sciences et technologies marines Laurentides Outaouais • Signature Bois Laurentides Ensemble du Québec • Industrie des systèmes électroniques du Québec • Optonique • Groupe MISA

SOURCE Cabinet du ministre délégué au Développement économique régional

Source : Léonie Chipot, Attachée de presse, Cabinet du ministre délégué au Développement économique régional, Cell. : 418 208-5319, Courriel : [email protected]; Information : Relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Courriel : [email protected]