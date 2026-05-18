Renouvellement du partenariat entre Business France et Investissement Québec International

PARIS, le 18 mai 2026 /CNW/ - Business France et Investissement Québec International sont heureux de renouveler aujourd'hui leur partenariat en faveur du développement des exportations et des investissements croisés entre la République française et le Québec, à l'hôtel de Matignon, en présence de la Première ministre du Québec Mme Christine Fréchette et du Premier ministre de la France M. Sébastien Lecornu.

Cette reconduction intervient après une première convention active de 2022 à 2025 qui a permis de développer et structurer les échanges entre les deux agences.

Elle s'inscrit dans un contexte où la Première ministre du Québec et le Premier ministre de la République française souhaitent intensifier les échanges commerciaux, promouvoir la diversification économique et commerciale et renforcer la collaboration existante les deux agences.

Le Québec et la France, en tant que partenaires économiques privilégiés, continuent de partager un intérêt stratégique commun pour le renforcement de leurs écosystèmes industriels et technologiques. Ils affirment à nouveau la convergence d'intérêts de protéger les chaînes d'approvisionnement, les infrastructures critiques, d'investir dans la défense et les capacités d'innovation respectives, de soutenir la compétitivité, la résilience et le positionnement international de leurs entreprises.

Le partenariat vise, dans un nouveau cadre géopolitique, à renforcer au bénéfice des entreprises québécoises et françaises :

L'échange de bonnes pratiques entre les deux institutions ;

Le maillage entre les entreprises françaises et québécoises sur des grands événements internationaux où les deux agences sont présentes avec des délégations d'affaires, et ce particulièrement sur les nouveaux secteurs stratégiques de la relation bilatérale comme les matériaux critiques, la défense, l'environnement, etc. ;

Enfin le partage de prospects Export et Investissement dans les deux sens pour assurer un accompagnement « sans couture » des entreprises.

Depuis 2022, Business France et Investissement Québec International travaillent à rapprocher les entreprises françaises et québécoises pour leur offrir des opportunités de développement d'affaires en France et au Québec. Chaque année, une vingtaine d'actions de réseautage sont organisées entre entreprises des deux pays à l'occasion de salons-conférences en Amérique du Nord et en Europe et des projets d'entreprises sont conjointement accompagnées vers le Québec et la France.

En 2025, le Québec s'est imposé une fois de plus comme le principal moteur des investissements canadiens vers la France. Sur les 57 projets d'investissement canadiens aboutis en France et accompagnés par Business France, 70% émanaient d'entreprises québécoises (environ 2 000 emplois créés). Cette prédominance se confirme également au stade de la détection, puisque près de 90% des projets identifiés du Canada vers la France par Business France provenaient du Québec, illustrant ainsi le rôle central de la province à l'échelle nationale. En 2025, les équipes de Business France ont accompagné plus de 600 entreprises françaises au Canada (hors VIE), dont près des deux tiers ont transité par le Québec.

Le Québec accueille plusieurs sièges sociaux nord-américains d'entreprises françaises, illustrant son importance stratégique pour celles-ci. D'ailleurs, en 2025, Investissement Québec International a accompagné 23 projets d'investissement en provenance de la France, dont 7 étaient des projets d'implantation et 16 des réinvestissements majeurs de sociétés françaises déjà établies au Québec. Ces projets ont permis de créer et de sauvegarder près de 2 000 emplois au Québec. Parallèlement, Investissement Québec International accompagne près de 150 entreprises québécoises annuellement dans leur développement d'affaires sur le marché français, qui constitue la porte d'entrée privilégiée pour une première implantation en Europe.

« Dans un contexte de recomposition des échanges internationaux, le renforcement de notre partenariat avec Investissement Québec International répond à un objectif clair : sécuriser et accélérer les coopérations économiques entre deux écosystèmes particulièrement complémentaires, notamment sur les secteurs stratégiques comme les matériaux critiques, la défense ou la transition environnementale », déclare Louis Margueritte, directeur général de Business France.

« Nous sommes fiers d'actualiser notre entente de collaboration avec Business France, alors que le contexte exige le renforcement des liens commerciaux avec la France et des actions porteuses pour nos entreprises et industries respectives. Nos équipes d'Investissement Québec International continueront de travailler main dans la main avec leurs homologues français pour diversifier nos marchés et rendre nos chaînes d'approvisionnement plus solides et plus durables », affirme Hubert Bolduc, président d'Investissement Québec International.

A propos de Business France

Business France est l'entreprise publique de conseil au service de l'internationalisation de l'économie française. Elle est chargée du développement international des entreprises et de leurs exportations, ainsi que de la prospection et de l'accueil des investissements étrangers en France. Elle promeut l'attractivité et l'image économique de la France, de ses entreprises et de ses territoires. Elle gère et développe le programme V.I.E qui connecte entreprises et jeunes talents pour des missions à l'international. Business France dispose de plus de 1 400 collaborateurs situés en France et dans 53 pays. En 2025, l'accompagnement de Business France a permis de générer 2,5 milliards d'euros de CA additionnel export pour les PME/ETI françaises, représentant plus de 25 386 emplois créés ou envisagés. Business France a accompagné 59% des 1 878 décisions d'investissement étrangères en 2025, représentant 35 426 emplois projetés.

A propos d'Investissement Quebec

Investissement Québec a pour mission de participer activement au développement économique du Québec en stimulant l'innovation dans les entreprises, l'entrepreneuriat et le repreneuriat ainsi que la croissance de l'investissement et des exportations. Active dans toutes les régions administratives du Québec, la Société soutient la création et le développement des entreprises de toute taille au moyen d'investissements et de solutions financières adaptées. Investissement Québec appuie aussi les entreprises par des services-conseils et d'autres mesures d'accompagnement, notamment l'accompagnement technologique offert par son équipe d'experts en innovation. Également, grâce à Investissement Québec International, la Société accompagne les entreprises en matière d'exportation et assure la conduite de la prospection de talents et d'investissements étrangers au Québec.

SOURCE Investissement Québec

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