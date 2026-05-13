Les filiales internationales, un levier clé pour la résilience du Québec

1% des entreprises génèrent 11 % de l'emploi total et 21 % du PIB québécois

MONTRÉAL, le 13 mai 2026 /CNW/ - Investissement Québec International, Montréal International et Québec International dévoilent les faits saillants d'une étude signée Aviseo Conseil, qui met en lumière les retombées économiques des filiales internationales au Québec. Dans un contexte de tensions économiques et géopolitiques mondiales, l'étude confirme la contribution des filiales internationales à la résilience, à l'innovation et à la capacité d'exportation du Québec.

Un poids économique majeur

Le Québec compte près de 3 900 filiales internationales -- des entreprises dont la société mère est établie à l'extérieur du territoire québécois -- qui emploient collectivement près de 500 000 travailleurs. Elles proviennent à 38 % des États-Unis et à 18 % de France. Parmi les chefs de file figurent Rio Tinto Alcan, Pratt & Whitney Canada, Morgan Stanley Canada, Arcelor Mittal, Bridgestone, Airbus Canada, Laboratoires Charles River, Alstom Transport Canada, GSK, Evident et Prevost.

Bien qu'elles ne représentent que 1 % des entreprises, leur poids économique est nettement plus important et génèrent au Québec :

11 % de l'emploi total

21 % du PIB

37 % des dépenses en R-D

56 % des exportations de marchandises

17,5 G$ en revenus fiscaux et parafiscaux pour le gouvernement du Québec

Principalement actives dans les secteurs de la fabrication ainsi que des services professionnels, scientifiques et techniques, elles exportent environ 12 fois plus et investissent 3 fois plus en R-D par employé que les entreprises domestiques.

Des entreprises plus productives

À l'échelle du Québec, la productivité moyenne des filiales atteint 255 881 $ par emploi, soit 1,7 fois la moyenne québécoise. Entre 2010 et 2023, la croissance annuelle du PIB des filiales internationales (+4,3 %) a largement surpassé celle de l'emploi (+1,1 %), illustrant leur rôle structurant comme vecteur de productivité au Québec.

Le pouls des filiales sur le terrain

Dans le cadre de l'étude, Aviseo Conseil a sondé 280 filiales stratégiques de taille, d'industrie et d'origine variées. Les résultats témoignent d'une résilience soutenue :

51 % ont accru leurs effectifs au cours des trois dernières années (75 % à hauteur de 10 % ou plus);

52 % ont enregistré une hausse de leur chiffre d'affaires;

88 % ont réalisé des investissements récents, principalement pour la modernisation (44 %), l'expansion (29 %) et de nouvelles installations (16 %).

Au-delà des chiffres

Les filiales internationales exercent des effets structurants essentiels : elles jouent un rôle clé dans le transfert de connaissances et de savoir-faire vers les entreprises locales, renforcent les grappes industrielles, forment une main-d'œuvre hautement qualifiée et intègrent les entreprises québécoises dans les chaînes de valeur mondiales. Leur présence constitue également un signal de confiance fort pour les investisseurs étrangers qui envisagent de s'établir au Québec.

Le Grand Montréal

Plus de 80 % des filiales (3 200 sur 3 900) y sont présentes, concentrant 64 % de l'emploi total, soit 315 000 emplois. Cette concentration reflète l'attractivité économique de la métropole auprès des entreprises étrangères qui cherchent à s'établir en Amérique du Nord.

Près de la moitié des 3 200 filiales du Grand Montréal (44 %) sont concentrées dans 4 industries : l'aérospatiale, les technologies de l'information, les technologies propres et les sciences de la vie.

Exemples de retombées générées par les filiales internationales du Grand Montréal :

Airbus (France) : contribue à 60 % des exportations du secteur aérospatial au Québec

Moderna (États-Unis) : apporte une capacité de production de vaccins au Canada

Google (États-Unis) : assure la protection de plus de 5 milliards d'ordinateurs et d'appareils mobiles à travers le monde grâce à Google Safe Browsing.

Schneider Electric (France) : soutient la demande croissante en électricité

La grande région de Québec

Les filiales internationales contribuent à près de 9 G$ au PIB dans la grande région de Québec. En 2026, bien qu'elles représentent 1,4 % des entreprises, les filiales sont un important levier pour le développement économique de la région avec une productivité de 172 514 $/emploi et un total de 55 658 emplois soutenus.

Les emplois sont concentrés dans la fabrication (55 %), qui se trouve au cœur de l'activité des filiales.

De plus,

13 % des filiales internationales ont 200 employés ou plus, comparativement à moins de 2 % en ce qui concerne l'ensemble des entreprises du Québec.

Les filiales internationales soutiennent 6,33 G$ de valeur ajoutée directe, soit 71 % des retombées totales dans la grande région de Québec.

Elles soutiennent plus de 1,56 G$ en revenus fiscaux et parafiscaux

Citations :

« Les résultats de cette étude sont percutants : les filiales internationales représentent à peine 1 % des entreprises au Québec, mais elles emploient 11 % de notre main-d'œuvre totale et contribuent à plus de 21 % de notre PIB. C'est la démonstration la plus éloquente de leur rôle comme moteur de productivité pour notre économie. C'est précisément pourquoi l'accompagnement offert par Investissement Québec International prend tout son sens alors que 42 % des filiales sondées nous indiquent vouloir du soutien pour améliorer leur productivité. Répondre à ce besoin, c'est le cœur de notre mission -- être à leurs côtés pour qu'elles investissent, innovent et s'enracinent durablement au Québec, parce que quand ces entreprises prospèrent, c'est toute notre économie qui en bénéficie », souligne Hubert Bolduc, président d'Investissement Québec International.

« Le Grand Montréal constitue un pôle d'attraction pour les filiales internationales depuis 100 ans dans certains cas! On en compte aujourd'hui 3 200 dans la région, des entreprises qui jouent un rôle structurant en générant des emplois de qualité tout en collaborant étroitement avec les PME comme fournisseurs ou partenaires technologiques. Leur performance en termes de productivité s'explique notamment par l'appui financier, technologique et stratégique de leur société mère. », ajoute Stéphane Paquet, président-directeur général de Montréal International.

« La grande région de Québec tire son épingle du jeu avec la présence de plus de 400 filiales d'entreprises internationales. En plus d'occuper une place importante dans l'écosystème, dans des secteurs clés de notre économie comme la fabrication, le transport et les sciences de la vie, les filiales ont contribué à des retombées économiques de près de 4 G$ depuis 2020. », conclut Carl Viel, président-directeur général de Québec International.

À propos de l'étude

L'étude Portrait et retombées économiques des filiales internationales du Québec a été réalisée par Aviseo Conseil. Elle s'appuie sur une mise à jour rigoureuse de la base de données sur les filiales internationales d'Investissement Québec, de Montréal International et de Québec International, à l'aide de sources de données primaires (sondage auprès des filiales internationales) et enrichies de données secondaires (notamment Statistiques Canada, Registraire des entreprises du Québec et Dun & Bradstreet). Les retombées économiques ont été estimées à l'aide du modèle intersectoriel entrées-sorties de l'Institut de la statistique du Québec.

Pour consulter l'étude nationale : https://www.investquebec.com/sites/default/files/2026-05/iqi_portrait_filiales_internationales.pdf

À propos d'Investissement Québec

Investissement Québec a pour mission de participer activement au développement économique du Québec en stimulant l'innovation dans les entreprises, l'entrepreneuriat et le repreneuriat ainsi que la croissance de l'investissement et des exportations. Active dans toutes les régions administratives du Québec, la Société soutient la création et le développement des entreprises de toute taille au moyen d'investissements et de solutions financières adaptées. Investissement Québec appuie aussi les entreprises par des services-conseils et d'autres mesures d'accompagnement, notamment l'accompagnement technologique offert par son équipe d'experts en innovation. Également, grâce à Investissement Québec International, la Société accompagne les entreprises en matière d'exportation et assure la conduite de la prospection de talents et d'investissements étrangers au Québec.

À propos de Montréal International

Montréal International (MI) est un organisme sans but lucratif financé par le secteur privé, la Communauté métropolitaine de Montréal, la Ville de Montréal ainsi que les gouvernements du Québec et du Canada. MI a comme mandat d'attirer et de retenir dans la région métropolitaine des investissements étrangers, des organisations internationales et des talents internationaux en offrant des services d'accompagnement personnalisés.

À propos de Québec International

Québec International contribue au développement économique de la grande région de Québec et à son rayonnement international. À titre d'agence de développement économique régionale, Québec International favorise la croissance des entreprises, soutient les secteurs de force et attire dans la région talents et investissements. Pour en savoir plus, consultez le quebecinternational.ca.

SOURCE Investissement Québec

Source et information : Catherine Salvail, Conseillère spécialisée, réputation, affaires publiques et gouvernementales, Investissement Québec, (514) 863-3744, [email protected]; Ève Caron, Directrice, Relations publiques, Montréal International, (514) 514-0084, [email protected]; Isabelle Cloutier, Directrice, Relations de presse et communications publiques, Québec International, (418) 998-2731, [email protected]