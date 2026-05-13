Lancement des travaux de Solstice sauna - Une offre touristique de bien-être bonifiée à Québec

QUÉBEC, le 13 mai 2026 /CNW/ - La ministre du Tourisme, Mme Amélie Dionne, et le ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jean-François Simard, saluent le lancement des travaux de Solstice sauna au bassin Louise, situé à Québec. Cette initiative bonifiera l'offre touristique de la région et contribuera à générer davantage de recettes touristiques.

Ce projet est rendu possible notamment grâce à un soutien financier de 864 300 $ du gouvernement du Québec dans le cadre du Programme d'aide à la relance de l'industrie touristique.

Il proposera une expérience nordique rassembleuse avec l'aménagement d'un sauna flottant au bassin Louise. L'objectif est d'offrir un endroit favorisant la contemplation, la détente et la socialisation entre les participants, dans des installations conçues en harmonie avec le lieu et le cadre bâti. Plus précisément, le projet consiste :

à installer des plateformes flottantes amarrées au quai Tanguay et des infrastructures permanentes qui remplaceront les équipements désuets;

à installer des saunas sur les plateformes;

à construire des bâtiments sur les plateformes pour y aménager des vestiaires ainsi que l'espace d'accueil et de rangement.

Il viendra enrichir l'offre du secteur touristique de Québec, qui participe activement au dynamisme économique de la Capitale-Nationale. En 2025, on y comptait 2 059 entreprises, représentant environ 34 400 emplois. Selon les données les plus récentes, la contribution des secteurs associés au tourisme s'élevait à 2,6 milliards de dollars dans la région.

Citations :

« Le tourisme de bien-être est de plus en plus populaire à travers le monde. Son offre, qui inclut des expériences comme celle de Solstice sauna, est un atout sur lequel nous misons pour augmenter les retombées du secteur au Québec. Ce projet original contribuera à faire rayonner les atouts de la région, au bénéfice de son économie locale. »

Amélie Dionne, ministre du Tourisme

« Le tourisme est un moteur de développement socioéconomique majeur pour Québec, et l'ajout de cet attrait consolidera sa place en tant que secteur d'importance pour la ville et la région. Avec Solstice sauna, les visiteurs d'ici et d'ailleurs vivront une expérience originale en milieu urbain. De quoi rendre notre offre touristique encore plus attractive et compétitive! »

Jean-François Simard, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Cette aide financière arrive à un tournant déterminant dans notre parcours d'entrepreneurs. Nous développons ce projet de sauna flottant avec persévérance depuis plus de six ans et nous avons hâte de le voir flotter en vrai! Nous recevons ce soutien avec beaucoup de gratitude et avec un grand sentiment de responsabilité. Nous croyons que ce sauna flottant sera unique au monde et vraiment rassembleur. »

Frédérik Nissen, cofondateur de Solstice sauna

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SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Source : Justine Vézina, Directrice des communications et des relations médias, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme, 418 554-0551, [email protected]; Renseignements : Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, 418 643-5959, poste 73488, [email protected]; Frédérik Nissen, Cofondateur, Solstice sauna, 514 779-8676, [email protected]