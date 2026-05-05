Fermeture temporaire d'un chemin multiusage dans la MRC d'Antoine-Labelle

MONT-LAURIER, QC, le 5 mai 2026 /CNW/ - Le ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF) informe la population qu'il a procédé à la fermeture temporaire du chemin de la traverse de Forex aux kilomètres 59 et 89 le jeudi 30 avril 2026. Ce chemin se situe sur les terres du domaine de l'État, dans les zecs Mazana et Normandie. Pour des raisons de sécurité, la circulation y est maintenant interdite et, à ce jour, la date de réouverture du chemin demeure indéterminée.

Documents connexes VOIR PDF Chemin de la traverse de Forex entre les km 59 et 89 (Groupe CNW/Ministère des Ressources naturelles et des Forêts)

Cette fermeture fait suite à la crue printanière qui a causé des dommages importants au chemin, particulièrement dans les secteurs des traverses des ruisseaux Burntland et Dubé. En raison des affaissements importants ayant causé deux ruptures de la chaussée, ce chemin n'est plus sécuritaire pour la circulation.

Il importe de noter qu'il n'y a pas de voie de contournement. De l'affichage est installé sur place pour sécuriser les lieux et annoncer la fermeture du chemin.

Le Ministère invite les personnes qui souhaitent utiliser les chemins du territoire public à prévoir leurs déplacements en conséquence et à faire preuve de prudence.

Localisation des secteurs fermés à la circulation

Chemin de la traverse de Forex (R1506), kilomètre 59, ruisseau Burntland

Municipalité régionale de comté d'Antoine-Labelle

Zec Mazana

Latitude : 47° 6' 45'' N

Longitude : 74° 39' 11'' O

Période de fermeture : indéterminée

Chemin de la traverse de Forex (R1506), kilomètre 89, ruisseau Dubé

Municipalité régionale de comté d'Antoine-Labelle

Zec Normandie

Latitude : 47° 17' 30'' N

Longitude : 4° 49' 56'' O

Période de fermeture : indéterminée

En vertu de l'article 233 de la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier, quiconque ne se conforme pas à une restriction ou à une interdiction d'accès à un chemin multiusage commet une infraction et est passible d'une amende de 500 $ à 10 000 $.

Pour plus de renseignements concernant la fermeture du chemin et l'état des accès forestiers, les citoyennes et citoyens peuvent communiquer avec le ministère des Ressources naturelles et des Forêts au bureau de Mont-Laurier à [email protected] ou au 819 623-5781.

Liens connexes :

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Information :

Marilou Séguin

Conseillère en communication

Ministère des Ressources naturelles et des Forêts

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Tél. : 418 521-3875

SOURCE Ministère des Ressources naturelles et des Forêts