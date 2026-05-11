Un permis est obligatoire pour toute activité forestière en Mauricie

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 11 mai 2026 /CNW/ - Le ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF) rappelle à la population qu'il est obligatoire de détenir un permis d'intervention pour réaliser des activités forestières sur les terres du domaine de l'État.

Le permis d'intervention

Pour réaliser des travaux comme du déboisement, de l'abattage d'arbres et d'arbustes ou encore la construction ou l'amélioration de sentiers ou de chemins, les citoyens et citoyennes ont l'obligation de détenir un permis d'intervention. La demande doit être faite au préalable à l'unité de gestion responsable du secteur où les travaux seront réalisés. Plus d'informations sont disponibles à la page Québec.ca/permis-forêts.

Le permis pour récolter du bois de chauffage

Un permis spécifique pour la récolte de bois de chauffage à des fins domestiques est également obligatoire dans les forêts publiques du Québec. Ce permis permet la récolte d'un maximum de 22,5 m³ apparents (c'est-à-dire un mètre cube incluant les espaces vides entre les billes) de bois de chauffage, soit 18 cordes, aux endroits désignés. Il est délivré annuellement et valide du 1er avril jusqu'au 31 mars de l'année suivante. La demande peut être faite :

Les frais à payer pour ce permis dépendent de la quantité de bois souhaité. Depuis le 1er avril 2026, il en coûte 1,85 $ par mètre cube apparent. Ce montant exclut les taxes et peut être mis à jour en tout temps, sans préavis.

Rappelons que la récolte de bois de chauffage est limitée aux essences d'arbres et au volume autorisés dans les secteurs désignés sur le permis. Comme toutes les autres interventions en forêt, cette activité est encadrée par règlement et soumise à des conditions strictes assurant la protection des ressources forestières.

Les équipes de terrain du Ministère peuvent vérifier en tout temps la quantité de bois récoltés et le lieu de récolte des bois. En vertu de la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier, toute personne qui récolte du bois sans permis sur les terres du domaine de l'État s'expose à une amende pouvant aller jusqu'à 450 $ (plus les frais) par arbre coupé, déplacé, enlevé, récolté ou endommagé.

Liens connexes

Pour obtenir des renseignements sur le ministère des Ressources naturelles et des Forêts ou en savoir plus sur ses activités et ses réalisations, consultez le Québec.ca/gouv/ressources-naturelles-forêts ou ses réseaux sociaux :

Information :

Lise Tremblay

Conseillère en communication

Direction des communications

Ministère des Ressources naturelles et des Forêts

[email protected]

Tél. : 418 521-3875

SOURCE Ministère des Ressources naturelles et des Forêts