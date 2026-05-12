Assises du tourisme 2026 - Plus de 600 acteurs de l'industrie touristique réunis pour faire rayonner les régions du Québec

MONTRÉAL, le 12 mai 2026 /CNW/ - Entrepreneurs, festivals, attraits touristiques, hôteliers, restaurateurs, partenaires régionaux et experts de l'industrie sont réunis aujourd'hui au Palais des congrès de Montréal à l'occasion des Assises du tourisme 2026. Sous le thème Un tourisme vivant, au cœur de l'économie de nos régions, cette journée met en lumière une industrie qui fait bien plus qu'accueillir des visiteurs : elle crée des emplois, soutient les commerces locaux et contribue à faire vivre les communautés partout au Québec.

En ouverture de l'événement, la ministre du Tourisme, Mme Amélie Dionne, a annoncé de nombreux appuis visant à favoriser un tourisme plus innovant, plus accessible et mieux adapté aux réalités d'aujourd'hui, notamment en tourisme autochtone et en intelligence artificielle. Elle a également réitéré les démarches entreprises afin de faire reconnaître pleinement le rôle essentiel du tourisme dans la vitalité économique de nos régions, alors que l'industrie continue de faire face à des défis de recrutement au Québec.

Une industrie mobilisée pour l'avenir économique du Québec

Organisées annuellement par le ministère du Tourisme, en collaboration avec l'Alliance de l'industrie touristique du Québec, les Assises du tourisme réunissent des participants provenant de partout au Québec pour échanger sur les grands enjeux et les tendances qui façonnent l'industrie. Tout au long de la journée, des panélistes et des experts invités aborderont des sujets d'actualité et des thèmes porteurs pour l'avenir du tourisme québécois. Devenu un rendez-vous incontournable, l'événement représente aussi une occasion privilégiée de réseautage et de collaboration pour les acteurs du milieu.

Une offre bonifiée en tourisme autochtone et nordique

Tourisme Autochtone Québec profitera de cette journée pour dévoiler son plan d'intervention sectoriel en tourisme autochtone 2026-2036, le projet GEITEGET. Ce plan de 20 mesures vise à renforcer les liens entre les communautés autochtones et allochtones, à accroître les retombées socioéconomiques dans les nations autochtones et les régions du Québec, et à consolider la position de l'offre autochtone comme expérience touristique de calibre mondial.

À cette occasion, la ministre du Tourisme a annoncé un appui de 950 000 $ d'ici 2028 pour soutenir deux mesures liées à l'accueil touristique, soit une meilleure intégration de l'offre autochtone dans les circuits touristiques et les milieux urbains ainsi que le déploiement d'une stratégie d'accueil adaptée, incluant l'amélioration des infrastructures.

La ministre a également confirmé la prolongation de l'Incubateur-accélérateur nordique jusqu'en 2029. Ce programme soutient les entreprises touristiques québécoises au nord du 49 e parallèle par de l'accompagnement et du financement pour des projets de démarrage, de croissance et de développement stratégique.

Pour une industrie touristique adaptée à l'intelligence artificielle

L'intelligence artificielle transforme rapidement le secteur touristique et ouvre de nouvelles possibilités pour les entreprises et les destinations. Dans le cadre de la Stratégie de croissance durable du tourisme 2025-2030, la ministre Dionne a annoncé un appui financier de 50 000 $ sur deux ans au Groupe IA Tourisme afin de poursuivre ses activités de sensibilisation et d'accompagnement de l'industrie ainsi qu'un soutien de 400 000 $ sur trois ans à l'Observatoire de l'IA, des données et du tourisme de l'Université du Québec à Montréal, qui est dirigé par le professeur Paul Arseneault du département de marketing.

La ministre a également confirmé que l'Alliance de l'industrie touristique du Québec mettra en œuvre des projets visant à améliorer l'utilisation des données et la découvrabilité de la destination sur les moteurs d'IA génératifs.

Ces initiatives s'ajoutent au soutien de 4 millions de dollars accordé au MT Lab dans le Budget 2026-2027 pour prolonger le Programme d'innovation touristique pour deux années supplémentaires et de renforcer l'innovation au sein de l'industrie touristique.

Citations

« Le tourisme fait vivre nos régions : derrière chaque visiteur, il y a des emplois, des entrepreneurs passionnés, des commerces qui roulent et des communautés qui rayonnent. C'est aussi un moteur majeur pour le Québec. C'est le secteur dont les exportations génèrent le plus de retombées auprès des fournisseurs locaux et l'un des meilleurs leviers de développement économique régional. Les investissements annoncés aujourd'hui nous permettent de continuer à bâtir une industrie forte, innovante et fière de ce qu'elle offre au monde. Je souhaite à toutes et à tous de très bonnes Assises du tourisme et des échanges riches et inspirants tout au long de la journée. »

Amélie Dionne, ministre du Tourisme

« La prolongation de l'Incubateur-accélérateur nordique témoigne de la pertinence et du succès de ce programme pour le développement touristique au nord du 49e parallèle. En continuant d'accompagner les entrepreneurs d'ici, nous renforçons la capacité de ces communautés à mettre en valeur leur territoire de façon innovante, durable et distinctive. Cette démarche s'inscrit pleinement dans notre engagement à soutenir une économie nordique forte et porteuse d'avenir. »

Kateri Champagne Jourdain, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la Société du Plan Nord

Faits saillants

Le tourisme autochtone est l'une des filières touristiques à haut potentiel identifiées dans la Stratégie de croissance durable du tourisme 2025-2030 pour augmenter les retombées socioéconomiques de cette industrie au Québec.

Le soutien accordé aux deux mesures liées à l'accueil touristique s'inscrit en cohérence avec la vision du Plan d'action Bonjour accueil 2023-2026 - Pour une expérience rehaussée des visiteurs au Québec du ministère du Tourisme.

du ministère du Tourisme. Lancé en avril 2021 dans le cadre des mesures de diversification économique du Plan d'action nordique 2020-2023 du gouvernement du Québec, le projet d'Incubateur-accélérateur nordique bénéficie d'une enveloppe totale de 23 millions de dollars, assumée en parts égales par le ministère du Tourisme et la Société du Plan Nord. Depuis son lancement, 57 entreprises ont été accompagnées, et 34 entreprises ont obtenu du financement. Parmi elles, 46 % sont des entreprises autochtones.

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SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Source : Justine Vézina, Directrice des communications et des relations médias, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme, 418 554-0551, [email protected]; Renseignements : Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications Ministère du Tourisme, 418 643-5959, poste 73488, [email protected]; Laurie Richard, Conseillère en communication, Société du Plan Nord, 418 643-1874, poste 66455, [email protected]; Yannick Rhéaume, Gestionnaire - Affaires publiques et communications, Alliance de l'industrie touristique du Québec, [email protected]