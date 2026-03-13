Québec octroie 250 000 $ pour soutenir l'expansion de la Microbrasserie La Compagnie à Sept‑Îles

SEPT‑ÎLES, QC, le 13 mars 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Québec, par l'entremise de la Société du Plan Nord, accorde un appui financier de 250 000 $ à la Microbrasserie La Compagnie, située à Sept‑Îles. Cet investissement vise à soutenir son important projet d'automatisation, d'amélioration de ses installations et de croissance de sa production.

La ministre de la Famille, ministre responsable de la région de la Côte‑Nord et députée de Duplessis, Kateri Champagne Jourdain, en a fait l'annonce à Sept‑Îles aujourd'hui au nom du ministre des Ressources naturelles et des Forêts, ministre responsable de la Société du Plan Nord et ministre responsable de la région de la Capitale‑Nationale, Jean‑François Simard.

Le montage financier total du projet s'élève à 1 285 000 $. Il comprend la contribution de 250 000 $ provenant de l'enveloppe d'opportunité de la Société du Plan Nord. Le projet reçoit aussi un appui de 150 000 $ de la MRC de Sept‑Rivières dans le cadre du programme Signature Innovation. Le financement inclut aussi des investissements privés totalisant 285 000 $, soit 175 000 $ de la Microbrasserie La Compagnie et 110 000 $ de son entreprise sœur, l'Edgar Café‑Bar. À cela s'ajoute un prêt de 600 000 $ accordé par Desjardins.

Fondée en 2018, la Microbrasserie La Compagnie est la seule microbrasserie dans un rayon de 200 km. L'entreprise privée, qui exploite un pub et une usine sous un même toit, emploie actuellement 25 personnes et s'est donné pour mission de contribuer à la fierté et à la vitalité de sa collectivité grâce à ses produits et à ses collaborations locales.

Citations :

« Je suis très fière que notre gouvernement soutienne la Microbrasserie La Compagnie. En investissant dans ce projet, nous appuyons le développement d'une entreprise d'ici et tout ce qu'elle représente pour notre région. Par ses bières et ses produits qui mettent en valeur les saveurs et le caractère de la Côte‑Nord, la microbrasserie contribue à faire rayonner notre identité régionale. Elle participe également à notre vitalité économique et à l'attractivité de notre territoire, en offrant aux visiteurs comme aux citoyens une expérience authentique. »

Kateri Champagne Jourdain, ministre de la Famille, ministre responsable de la région de la Côte‑Nord et députée de Duplessis

« Grâce à l'enveloppe d'opportunité de la Société du Plan Nord, nous pouvons soutenir des projets qui font une vraie différence sur le terrain. Cette aide permet à la Microbrasserie La Compagnie de moderniser ses installations et d'augmenter sa production, tout en continuant de jouer un rôle important dans le dynamisme de la ville de Sept‑Îles. Nous sommes heureux d'appuyer une entreprise qui fait rayonner sa communauté et stimule le développement entrepreneurial. »

Jean‑François Simard, ministre des Ressources naturelles et des Forêts, ministre responsable de la Société du Plan Nord et ministre responsable de la région de la Capitale‑Nationale

« L'accompagnement de la MRC de Sept‑Rivières au projet d'expansion de la Microbrasserie La Compagnie s'inscrit pleinement dans notre vision de soutien à l'entrepreneuriat et dans notre volonté de contribuer à la diversification économique de la région. Nous sommes fiers d'encourager une initiative qui renforce le dynamisme de notre milieu et qui met en valeur le savoir‑faire local. »

Benoît Méthot, préfet de la MRC de Sept‑Rivières

« Dans le contexte économique actuel, la transformation numérique n'est plus une option : c'est un levier essentiel pour gagner en productivité et assurer la compétitivité des entreprises d'ici. Le projet de modernisation de la Microbrasserie La Compagnie en est un excellent exemple. Grâce au prêt accordé par le Centre Desjardins Entreprises Côte‑Nord, nous sommes fiers de soutenir une entreprise qui investit dans des solutions technologiques pour accélérer sa croissance et renforcer sa contribution à la vitalité économique de Sept‑Îles. »

Jean‑Yves Bourgeois, premier vice‑président, Services aux entreprises du Mouvement Desjardins

Faits saillants :

Le projet d'expansion de la Microbrasserie La Compagnie permettra notamment : l'automatisation des procédés de brassage; l'acquisition de nouveaux équipements, dont des cuves de fermentation et de maturation; l'installation d'une nouvelle ligne de mise en cannette entièrement automatisée; la modernisation de l'espace de production, incluant une nouvelle dalle en pente, des murs lavables, la reconfiguration des espaces de travail, et la mise à jour des systèmes électriques, de plomberie et de glycol; À terme, l'entreprise envisage également l'acquisition du bâtiment qu'elle occupe.

La Société du Plan Nord a pour mission de contribuer au développement intégré et cohérent du territoire nordique québécois, conformément aux orientations définies par le gouvernement. Elle le fait en concertation avec les représentants des régions et des nations autochtones concernées ainsi que du secteur privé.

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SOURCE Société du Plan Nord

Source : Maya Dura, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Côte‑Nord, Tél. : 367 990-2589; Renseignements : Camille Leduc-Mathieu, Conseillère en communication, Société du Plan Nord, Tél. : 418 643-1874, poste 66018