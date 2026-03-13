1,15 M$ pour la construction d'une nouvelle ressource intermédiaire en santé mentale à Sept-Îles

SEPT-ÎLES, QC, le 13 mars 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Québec, par l'entremise de la Société du Plan Nord, annonce un investissement de 1,15 million de dollars pour soutenir la construction d'une nouvelle ressource intermédiaire en santé mentale à Sept-Îles. Alors que la santé mentale est l'une des priorités gouvernementales, ce projet majeur contribuera à renforcer la sécurité publique et à améliorer l'accès à des services spécialisés pour les personnes vivant avec des troubles de santé mentale dans la communauté nordique.

La ministre de la Famille, ministre responsable de la région de la Côte-Nord et députée de Duplessis, Kateri Champagne Jourdain, en a fait l'annonce à Sept-Îles aujourd'hui au nom du ministre des Ressources naturelles et des Forêts, ministre responsable de la Société du Plan Nord et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Jean-François Simard.

Cette aide financière provient de l'enveloppe d'opportunité de la Société du Plan Nord, qui soutient des projets d'envergure répondant aux besoins prioritaires des collectivités situées au nord du 49e parallèle, conformément au Plan d'action nordique 2023-2028.

Les Ressources Le Relais et La Maisonnée Inc., une organisation de Sept-Îles œuvrant depuis plusieurs années auprès d'usagers semi-autonomes et non autonomes en santé mentale, mèneront à bien ce projet évalué à plus de 4 millions de dollars. Elle gère actuellement les deux ressources des mêmes noms. La nouvelle ressource prévue sera adjacente au bâtiment de La Maisonnée. Il s'agit d'une localisation stratégique à proximité de l'hôpital et des ressources existantes, afin de faciliter la prestation des services et de centraliser les opérations.

Parallèlement, le bâtiment du Relais fera l'objet d'importantes rénovations et ses six logements seront ensuite offerts au marché locatif de Sept-Îles. Cette mise à disposition contribuera à la vitalité résidentielle de la communauté, tout en assurant un revenu stable permettant la pérennité des services offerts par l'organisme.

Citations :

« Avec ce projet, nous améliorons concrètement l'accès à des services de santé mentale adaptés aux personnes vulnérables de notre région. La nouvelle ressource intermédiaire de Sept‑Îles offrira un milieu de vie sécurisant, tout en renforçant la capacité de notre réseau à accompagner les usagers dans leur rétablissement. Grâce au soutien de la Société du Plan Nord et à l'engagement du milieu, nous avançons une solution durable, ancrée dans la réalité de la Côte‑Nord. »

Kateri Champagne Jourdain, ministre de la Famille, ministre responsable de la région de la Côte-Nord et député de Duplessis

« Grâce à l'enveloppe d'opportunité de la Société du Plan Nord, nous pouvons soutenir un projet qui fera une réelle différence dans la vie de personnes vivant avec des enjeux de santé mentale. Cette nouvelle ressource offrira un milieu de vie digne, stable et adapté, au cœur même de la communauté de Sept‑Îles. C'est exactement le type d'initiative que nous voulons appuyer pour que chacun, sur le territoire nordique, puisse recevoir les services dont il a besoin. »

Jean-François Simard, ministre des Ressources naturelles et des Forêts, ministre responsable de la Société du Plan Nord et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« L'ajout de cette ressource intermédiaire à Sept-Îles représente une avancée importante pour mieux soutenir les personnes vivant avec des troubles de santé mentale dans leur parcours de soins. En développant des milieux de vie adaptés et sécurisants dans la communauté, nous favorisons un accompagnement humain et de proximité qui contribue au rétablissement et à la dignité des usagers. Ce projet démontre l'importance de travailler ensemble pour renforcer l'offre de services en santé mentale partout au Québec.»

Sonia Bélanger, ministre de la Santé, des Services sociaux, des aînés et des proches aidants et ministre responsable de la région des Laurentides

Faits saillants :

Le projet prévoit : la construction d'une nouvelle maison de 15 chambres, adjacente à La Maisonnée ; la relocalisation de huit usagers provenant du Relais ; une infrastructure moderne, adaptée et sécuritaire, offrant des chambres privées et un environnement de vie optimisé. la rénovation de six logements offerts sur le marché locatif.

La Société du Plan Nord a pour mission de contribuer au développement intégré et cohérent du territoire nordique québécois, conformément aux orientations définies par le gouvernement. Elle le fait en concertation avec les représentants des régions et des nations autochtones concernées ainsi que du secteur privé.

